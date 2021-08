Au milieu de la peur de la crise des réfugiés afghans, la Grèce et la Hongrie renforcent leurs frontières, alors que Biden abandonne le mur .

Avec 35 000 Afghans initiaux qui devraient être transportés par avion vers des bases militaires dans le New Jersey, le Wisconsin et le Texas, d’autres pays ont adopté des politiques pour empêcher les réfugiés d’entrer, notamment en construisant des murs pour empêcher l’entrée illégale – alors même que l’administration Biden a suspendu la construction des États-Unis. Le mur frontalier coûte aux contribuables 3 millions de dollars par jour, selon une estimation des républicains du Sénat.

La Grèce a annoncé avoir récemment achevé un mur de 24,85 milles le long de sa frontière avec la Turquie et mis en place un nouveau système de surveillance pour empêcher les demandeurs d’asile potentiels d’entrer après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

Beaucoup dans l’Union européenne craignent qu’un flot d’Afghans submerge l’Europe, répétant la crise des réfugiés de 2015, lorsque près d’un million de personnes fuyant la guerre, la pauvreté et le chaos au Moyen-Orient ont traversé la Grèce pour se rendre dans d’autres pays.

« En 2014, lorsque des vagues de réfugiés ont commencé à affluer en Europe occidentale, les citoyens et les responsables ont réagi avec générosité et ouverture », a raconté Cheryl Benardin dans un article de 2017 pour le National Interest. « Des réfugiés épuisés sont sortis des trains et des bus pour être accueillis par des foules portant des cadeaux de vêtements et de nourriture, et brandissant des pancartes indiquant « Bienvenue aux réfugiés ». »

Ce qui a suivi a été une vague d’agressions sexuelles commises par des réfugiés contre des femmes locales, selon de nombreux rapports dans plusieurs pays. « La plupart des agressions étaient commises par des réfugiés d’une nationalité particulière : par des Afghans », a écrit Benard, actuellement président de l’Alliance pour la restauration du patrimoine culturel (ARCH) International, un organisme de recherche et de plaidoyer à but non lucratif dédié au soutien de la culture. militantisme, en particulier dans les situations de post-conflit.

Avec des inquiétudes concernant l’immigration et la criminalité, la Grèce dit qu’elle ne veut pas être la porte d’entrée vers l’Europe permettant aux Afghans ou à toute autre personne d’entrer, a récemment expliqué le ministre de la Protection des citoyens Michalis Chrysochoidis. “Nous ne pouvons pas attendre, passivement, l’impact possible”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Nos frontières resteront sûres et inviolables. »

La Grèce a étendu la construction de son mur frontalier, y compris l’ajout d’un système de surveillance électronique automatisé de haute technologie. Il a également clôturé ses camps de migrants et est en train de construire deux installations de type fermé sur les îles de Samos et Lesbos, proches de la Turquie.

Pendant ce temps, la Hongrie a également construit une nouvelle clôture électrique de haute technologie pour empêcher les réfugiés d’entrer. En plus d’avoir des capteurs de chaleur et des caméras, la barrière est équipée de haut-parleurs. « Attention, attention : je vous préviens que vous êtes à la frontière hongroise », annonce une voix. « Si vous endommagez la clôture, traversez illégalement ou tentez de traverser, cela est considéré comme un crime en Hongrie. Je vous préviens de ne pas commettre ce crime. Vous pouvez déposer votre demande d’asile en zone de transit.

La Hongrie s’est également retrouvée inondée par des hommes principalement célibataires originaires de pays musulmans en 2015. En réponse, le gouvernement a promulgué des lois strictes sur l’immigration, mis en place une clôture en fil de rasoir et intensifié les efforts de patrouille frontalière. Mais sa nouvelle clôture éclairée est faite de fil renforcé d’acier et est prolongée de 85 milles supplémentaires le long de la frontière hongro-serbe. Environ 700 détenus construisent le reste de la clôture, qui devrait être achevée dans deux mois.

Pendant ce temps, les agents des patrouilles frontalières empêchent des centaines de passages illégaux chaque jour, et aux postes frontières, seules 10 personnes par jour sont autorisées à tenter d’entrer légalement.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban soutient que l’immigration massive en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique est une menace existentielle pour le mode de vie de la Hongrie. La majorité des Hongrois sont d’accord, s’opposant à la migration forcée et à la réinstallation, selon une enquête menée par la Fondation Szazadveg.

“Nos opposants les plus féroces ne sont pas les partis d’opposition hongrois, ils résident à l’étranger”, a déclaré Orban. « Le gouvernement hongrois – et la Hongrie – peuvent être renversés de Washington, Berlin et Bruxelles. »

Pendant ce temps, à Washington, DC, l’administration Biden et les démocrates de la Chambre ont adopté une approche opposée, en finançant la sécurité des frontières, en inversant les politiques de l’ère Trump, en ignorant ou en appliquant de manière sélective les lois sur l’immigration adoptées par le Congrès et en mettant en œuvre des politiques ouvrant effectivement la frontière sud.

Le ministère de la Sécurité intérieure a restitué au ministère de la Défense plus de 10 milliards de dollars alloués à la construction du mur frontalier.

En juillet, la Chambre a adopté un budget pour le DHS qui réduit le financement des douanes et des patrouilles frontalières de 900 millions de dollars et ne prévoit aucun financement supplémentaire pour les agents de la patrouille frontalière assiégés.

Plus de 2 milliards de dollars de crédits antérieurs pour achever la construction du mur frontalier ont été annulés, et 1,9 milliard de dollars d’argent DHS approprié par le Congrès ont été réaffectés pour donner la priorité à la restauration de l’environnement et au nettoyage du site. Cela comprend 100 millions de dollars précédemment approuvés pour la construction d’un mur frontalier à consacrer aux « activités d’atténuation » impliquant la restauration de la végétation.

La représentante Ashley Hinson (R-IA) faisait partie des nombreux républicains de la Chambre à critiquer le projet de loi. « Alors, où va cet argent quand il est arraché au budget anémique du CBP ? » demanda Hinson. « Il va plutôt dans les usines qui ont été piétinées par les immigrants illégaux. Ce n’est certainement pas utilisé comme je pense qu’il était destiné à être utilisé, c’est-à-dire pour sécuriser notre frontière. »

Le représentant républicain du Texas Chip Roy a appelé à la destitution du secrétaire du DHS Alejandro Mayorkas et du président Biden, et le représentant Andy Biggs (R-Arizona) a déposé des articles de destitution citant l’échec de la sécurisation de la frontière comme manquement au devoir.

Sous l’administration Trump, un record de plus de 450 milles de nouvelles barrières en acier a été construit le long de la frontière américano-mexicaine, avec des plans pour construire 300 milles supplémentaires. Biden a interrompu la construction, laissant des espaces inachevés dans le mur et des tas de matériaux abandonnés sur le sol.

Le budget du DHS de Biden réduit le financement des « actifs et infrastructures de sécurité aux frontières » de 96 % (de 1,5 milliard de dollars pour l’exercice 2021 à 54,3 millions de dollars pour l’exercice 2022), éliminant 1,375 milliard de dollars pour le programme du système de murs frontaliers.

Pendant ce temps, parce que le gouvernement fédéral est toujours sous contrat avec des entreprises pour terminer la construction, les contribuables doivent payer la facture – initialement à un taux de 6 millions de dollars par jour, bien que ces coûts aient ensuite été réduits de moitié après que les entrepreneurs aient licencié des travailleurs de la construction.

“Le président Biden paie des entrepreneurs de construction professionnels pour garder le métal à hauteur de 2 milliards de dollars et cela continue, alors qu’en même temps, nous avons vu un nombre élevé de migrants traverser notre frontière ouverte depuis 20 ans”, a déclaré le sénateur James Lankford (R- Okla.), a déclaré dans un communiqué.

“Il est absolument absurde que les Américains paient des entrepreneurs pour garder les barrières métalliques que le président Biden refuse d’installer parce qu’il veut” étudier “le mur”, a déclaré Lankford, membre de haut rang du sous-comité sénatorial des opérations gouvernementales et de la gestion des frontières.

« Les efforts de Biden pour suspendre ou mettre fin à la construction du mur frontalier ont coûté aux contribuables entre 1,837 et 2,087 milliards de dollars depuis le 20 janvier 2021 », selon un rapport du sous-comité républicains publié le mois dernier. “Ce montant continue d’augmenter d’au moins 3 millions de dollars par jour.”

L’administration paie aux entrepreneurs “au moins 3 millions de dollars par jour pour garder l’acier, le béton et d’autres matériaux dans le désert”, comme le dit le rapport. “Dans le même temps, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a rencontré plus de 1,1 million de migrants le long de la frontière sud-ouest au cours de l’exercice, un record en 20 ans.”

En réponse au rapport, le Pentagone a publié une déclaration disant que le ministère de la Défense « ne commentera pas publiquement les questions en cours de litige ou de discussions de règlement ».

Plus de 1,1 million de personnes de plus de 150 pays ont traversé illégalement la frontière sud au cours des six premiers mois de cette année. Ce nombre exclut ceux qui échappent à la capture. La patrouille frontalière a également signalé un nombre historique d’appréhensions de trafic de drogue et d’êtres humains depuis janvier, tous deux à des sommets en 20 ans.