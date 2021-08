Au milieu de la peur de la troisième vague, les écoles commencent à rouvrir dans tous les États malgré une charge de travail élevée – Derniers détails ici

in

Certaines écoles de l’Uttar Pradesh, du Bihar et de l’Andhra Pradesh ont redémarré à partir de lundi.

Réouverture des écoles : Alors que les choses ont commencé à se débloquer, les États ont également commencé à rouvrir partiellement les écoles. Les élèves ont été absents des écoles depuis que la pandémie a frappé le pays pour la première fois en mars de l’année dernière, et ils ne sont pas du tout retournés à l’école depuis la deuxième vague qui a frappé en avril de cette année. Mais maintenant, au mois d’août, de nombreux États ont décidé de laisser les élèves venir à l’école pour le mode d’éducation physique tout en suivant des normes COVID strictes, même si la crainte d’une troisième vague imminente se profile dans plusieurs États.

Certaines écoles de l’Uttar Pradesh, du Bihar et de l’Andhra Pradesh ont redémarré à partir de lundi. À UP, les élèves des classes 9 à 12 peuvent fréquenter les écoles, mais les écoles ne sont autorisées à rouvrir qu’avec une fréquentation de 50%. Alors que certaines écoles ont rouvert, d’autres suivront bientôt. Pendant ce temps, au Bihar, les élèves des classes 1 à 8 peuvent fréquenter les écoles, une salle de classe n’étant autorisée à accueillir des élèves qu’à 50% de sa capacité pour assurer une distanciation sociale.

L’Andhra Pradesh avait annoncé en juillet lui-même que les élèves auraient la possibilité d’assister physiquement aux cours dans les écoles, tout en annonçant également la mise en œuvre de la NEP-2020.

Plus tôt ce mois-ci, l’Himachal Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Lakshadweep, l’Haryana, le Nagaland, Puducherry et le Chhattisgarh ont également rouvert leurs écoles.

De plus, le Maharashtra avait annoncé plus tôt qu’il rouvrirait les écoles à partir du 17 août, mais reconsidère maintenant sa position car les parents de tout le pays restent sceptiques quant à l’idée d’envoyer leurs enfants à l’école. Cela est particulièrement dû au fait que des rapports antérieurs avaient déclaré qu’une troisième vague, si elle devait frapper, affecterait probablement davantage les enfants par rapport aux deux vagues précédentes. Cela a amené une grande partie des parents à préférer le mode d’éducation en ligne pour leurs enfants malgré la possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école.

Au Karnataka, les écoles devraient rouvrir pour les élèves des classes 9 à 12 à partir de la semaine prochaine, mais les parents sont inquiets en raison du faible taux d’enseignants entièrement vaccinés. À Delhi, cependant, les écoles ne sont autorisées à rouvrir que partiellement pour les étudiants seniors, cela aussi pour les travaux liés aux travaux pratiques et aux projets.

Pendant ce temps, le Tamil Nadu et le Rajasthan devraient reprendre les cours physiques à partir du début du mois prochain.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.