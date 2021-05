Au milieu de la polémique, Michelle Salas publie une photo inédite de sa famille

Bien que Michelle Salas n’ait pas voulu prendre position sur la controverse familiale, dans le cadre de l’entretien que Who a mené en 2019 avec Frida Sofía, l’une des questions qui ne pouvait être ignorée était la relation entre eux et les tentatives infructueuses qui ont dû contactez-la et demandez son soutien.

Frida Sofía et Michelle Salas (Instagram / Frida Sofía et Michelle Salas)

Selon les propos de Frida, la rivalité qui naît entre eux a été favorisée par les médias, en plus du fait que la fille de Pablo Moctezuma a essayé plusieurs fois de retrouver sa nièce pour essayer d’être proche, cependant, la fille de Luis Miguel que j’aurais toujours ignorée vos messages et appels.

«Nous avons grandi ensemble, Michelle était mon modèle, sérieusement. Elle est magnifique et a beaucoup de style; la presse a lancé cette rivalité. Ils m’ont toujours comparé à elle, je ne comprends pas pourquoi, nous ne sommes pas les seuls cousins ​​de la famille, elle a une sœur, car ils ne la comparent pas à Camila pour comparer les faits, car ils ne parlent pas de elle n’a pas de diplôme et je le fais. J’ai de mauvaises choses, mais aussi de bonnes choses, tout comme elle »a-t-il déclaré.