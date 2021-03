AU MILIEU DE LA POLITIQUE CORROMPUE À KINGMAN, AZ., IL Y A DES INDICES QU’UN DEUXIÈME PATHOGÈNE EST EN TÊTE DE NOTRE CHEMIN ⋆ .

par Dave Hodges, The Common Sense Show:

En octobre, le shérif Richard Mack et mysef ont pris la parole à Kingman, en Arizona, en faveur d’un effort de rappel pour «Mad Dog Jen Miles», le maire. Elle s’est déguisée en républicaine tout en faisant partie de l ‘«Alliance progressiste». Il s’agissait d’une prise de contrôle orchestrée de Kingman.

Les bonnes gens de Kingman ont lancé un rappel de ce maire trompeur de RINO. Ils ont obtenu plus que les signatures nécessaires, mais un juge corrompu a annulé la justice qui attendait cette maire qui trahirait ses citoyens.

Une chose intéressante s’est produite sur le chemin de l’audience de rappel. L’activiste Bridget Langston a découvert que le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, avait envoyé 41 millions de dollars dans la région sous forme d’argent «Care» pour «atténuer les covid». Fait intéressant, cela s’est produit juste avant que Ducey ne lève le mandat du masque en Arizona. Le taux de covid en Arizona est en baisse dramatique. Cette nouvelle aide indique-t-elle qu’un autre agent pathogène est en route?

Pour alimenter cet incendie, les commissaires du comté de Mohave, le comté dans lequel réside Kingman, ont ajouté à ce mystère l’année dernière. Lorsque Langston et ses concitoyens ont exigé que les restrictions soient rendues inconstitutionnelles sur le public, les commissaires, y compris le procureur du comté, se sont demandé à voix haute lors d’une réunion publique, si les restrictions étaient levées, le comté devrait-il rembourser l’argent des «soins»?

Ceux d’entre nous qui ont suivi cela sont très inquiets. Covid n’était-il qu’un début? Le rappel de ce miroir est enveloppé d’exterme corruption et mystère. L’histoire est au-delà de bizzare. Kingman est également le berceau d’un futur système de transport par corridor international. Certains des participants ont des liens avec la Chine communiste. Est-ce le début de l’Initiative de la Ceinture et de la Route que les CHICOMS utilisent pour prendre le contrôle des nations? Y a-t-il plus à venir?

Ce qui suit est une interview de Bridget Langston sur les événements étranges et corrompus à Kingman.

