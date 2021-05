Au milieu de la relation de Kourtney Kardashian avec Travis Barker, Shanna Moakler accuse les Kardashian de “ détruire ” sa famille

Cependant, les allégations d’une liaison entre Travis Barker et Kim Kardashian lors de son mariage avec Shanna Moakler sont un peu différentes. Moakler les a accusés publiquement, ce qui a été catégoriquement démenti par des sources prétendument proches de Kim Kardashian. Néanmoins, un ancien poste d’Aubrey O’Day, qui était proche des parties impliquées pendant cette période, est récemment apparu et semble corroborer les affirmations de Moakler. Dans la publication de ses histoires Instagram, O’Day aurait écrit (via Perez Hilton):