Au milieu de la rupture avec Tejashwi, Tej Pratap pour faire campagne pour le Congrès à Kusheshwar Asthan contourne le Bihar

Au milieu du fossé qui se creuse avec son frère Tejashwi Yadav, le fils aîné du chef du RJD Lalu Prasad Yadav, Tej Pratap, a déclaré qu’il ferait campagne pour le candidat du Congrès Atirek Kumar lors de l’élection partielle de l’assemblée de Kusheshwar Asthan, prévue le 30 octobre.

Tej Pratap a annoncé que son nouveau Chhatra Janshakti Parishad fera campagne pour le Congrès à Kusheshwar Asthan, mais soutiendra Arun Kumar du RJD au siège de l’assemblée de Tarapur. Il a récemment rencontré le père du candidat au Congrès et président en exercice du Comité du Congrès du Bihar Pradesh (BPCC), le Dr Ashok Kumar.

« Après avoir étudié la situation politique actuelle lors des élections partielles qui se tiendront à Kusheshwar Asthan et Tarapur, Chhatra Janshakti Parishad a décidé d’étendre son soutien au candidat du Congrès Atirek Kumar de Kusheshwar Asthan et au candidat du RJD Arun Kumar de Tarapur. Les étudiants associés au Chhatra Janshakt Parishad devraient faire campagne pour les deux candidats dans leurs circonscriptions respectives et assurer leur victoire », a déclaré samedi Tej Pratap.

Le Congrès et le RJD ont rompu l’alliance dans l’État pour les scrutins à venir et les deux partis ont annoncé qu’ils présenteraient des candidats l’un contre l’autre.

L’annonce par Tej Pratap de faire campagne pour le candidat du Congrès à Kusheshwar Asthan a également compromis le projet de son père Lalu Prasad de se rendre au siège de l’Assemblée pour faire campagne pour le candidat de son parti.

