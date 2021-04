Au milieu de la sécheresse des développeurs, les équipes se tournent vers les hackathons pour trouver des talents

Dans un marché haussier de la finance décentralisée (DeFi) où les équipes développent de nouveaux produits à un rythme effréné, la demande de développeurs de contrats intelligents ne pourrait pas être plus élevée – mais, malheureusement, la quantité de talents disponibles ne pourrait pas être inférieure.

Les membres de l’équipe de plusieurs projets se sont rendus sur Twitter ces dernières semaines pour se plaindre du bassin de recrutement peu profond, y compris des représentants de piliers de haut niveau comme Yearn.Finance et Sushiswap. Les plaintes viennent malgré des programmes incitatifs lourds qui incluent des allocations symboliques et des salaires généreux – mais quelle que soit l’offre de projets de carottes, il n’y a tout simplement pas assez de développeurs pour tout le monde.

Putain, nous avons atteint la partie «crise des développeurs» du marché haussier – Je ne suis qu’un toutou boi (@fubuloubu) 7 avril 2021

En l’absence de développeurs établis, plusieurs projets se sont plutôt mis à en nourrir de nouveaux avec un outil de recrutement inhabituel, mais idéal à bien des égards: les hackathons.

Le week-end dernier, Delphi Digital et IDEO CoLab ont co-parrainé un hackathon du week-end. Conçus spécifiquement pour incuber de jeunes équipes prometteuses, les projets réussis du hackathon ont ensuite été invités à un programme de mentorat de 11 semaines avec la possibilité d’un investissement d’amorçage complet à la fin.

«Nous avons découvert très tôt que les événements de type hackathon sont plus efficaces pour identifier les talents que pour faire émerger des idées investissables», a déclaré José Macedo de Delphi. «C’est principalement parce qu’il est vraiment difficile d’arriver à une idée investissable en quelques jours, mais c’est aussi parce que nous simulons ce que c’est que de travailler avec des gens et de voir des choses comme leur parti pris pour l’action et la façon dont ils travaillent avec les autres. Les gens se démarquent assez rapidement en fonction de leurs comportements réels, ce qui nous permet d’identifier et de travailler avec les talents en fonction du mérite. »

Macedo a qualifié les hackathons de «l’un des principaux canaux» que l’organisation utilise pour embaucher et identifier les premiers projets dignes d’un investissement.

De même, Chainlink organise actuellement un hackathon virtuel qui se terminera le 11 avril. Selon le responsable de la communauté Keenan Olsen, la cagnotte de 130 000 $ a généré plus de 300 soumissions de projets. La promotion et le développement des talents ont été intégrés au processus dès le départ, avec plusieurs ateliers programmés tout au long de l’événement.

La plate-forme d’actifs synthétiques Synthetix a également un œil attentif sur le hackathon Chainlink, puisque le projet Grants DAO a voté pour co-sponsoriser l’événement. En conséquence, 15 projets différents s’appuient sur le protocole et le DAO pourrait envisager de les financer pour un développement ultérieur après la fin de l’événement.

Selon Stephen Fluin, responsable des relations avec les développeurs chez Chainlink Labs, les hackathons sont un excellent moyen pour les jeunes talents de se faire remarquer.

«Nous recrutons activement à la fois de notre communauté et des personnes que nous rencontrons lors d’événements et de hackathons. Les hackathons sont un excellent moyen de montrer votre capacité à notre équipe, qui suit souvent l’événement, les équipes et les projets de près », a-t-il déclaré.

Dans un tweet aujourd’hui, Macedo a révélé que l’équipe Delphi était suffisamment optimiste sur les hackathons pour en exécuter un autre, juste un mois après la conclusion d’un:

Le capital est abondant mais le talent est rare @Delphi_Digital est une équipe de plus de 30 chercheurs, investisseurs et constructeurs. Notre objectif est d’aider à créer et à financer les produits qui adoptent la crypto C’est pourquoi nous lançons le hackathon #deficonnectedhttps: //t.co/brDOpiWjqP – José Maria Macedo (@ZeMariaMacedo) 9 avril 2021

C’est un pipeline de talents que Delphi espère officialiser dans les mois à venir.