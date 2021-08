Au milieu de la tourmente, la machine Call Of Duty d’Activision avance avec Vanguard

Image : Activision

Call of Duty: Vanguard a obtenu sa première bande-annonce prolongée aujourd’hui et une date de sortie le 5 novembre. L’annonce intervient alors que l’éditeur Activision Blizzard fait face à un procès sans précédent par les régulateurs de l’État de Californie alléguant des années d’inconduite et de discrimination au travail.

La bande-annonce du dernier jeu de la série annuelle à succès montrait un groupe diversifié de soldats – hommes et femmes – combattant sur tous les fronts de la Seconde Guerre mondiale, de l’Europe occidentale à l’océan Pacifique. « Vivez la Seconde Guerre mondiale et la création de forces spéciales à travers les yeux de 4 héros multinationaux », a tweeté l’éditeur.

Côté multijoueur, Vanguard proposera 16 cartes principales et quatre cartes pour un nouveau mode de jeu Champion Hill. Il aura également un jeu croisé et une progression croisée et un mode Zombies développé par Treyarch, un autre studio Call of Duty. Vanguard sera également intégré à Warzone avec la bataille royale gratuite qui recevra une nouvelle carte et des armes à peu près au même moment où le nouveau jeu sera lancé.

Call of Duty: Vanguard a été officiellement annoncé pour la première fois plus tôt cette semaine avec une courte bande-annonce examinant les épaves de plusieurs champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, des détails tels que le nom Vanguard, un décor de la Seconde Guerre mondiale et Sledgehammer Games, leader du développement du jeu, ont été divulgués en ligne et dans divers reportages. Comme pour Call of Duty: Black Ops Cold War de l’année dernière, les joueurs ont d’abord été invités à en savoir plus sur le nouveau jeu de tir dans Warzone en accomplissant une mission appelée Bataille de Verdansk qui a été mise en ligne plus tôt dans la journée. (Je n’ai toujours pas réussi à entrer dans un match).

La révélation d’aujourd’hui intervient alors qu’Activision Blizzard compte des allégations de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination dans le cadre d’une action en justice déposée par le ministère californien de l’emploi et du logement équitables le mois dernier. En plus des cas d’inconduite sexuelle, d’écarts de rémunération et de promotions et de traitement raciste des employés de couleur, le procès alléguait également une culture de travail générale de «frat boy» dans l’entreprise où certains employés masculins «entraient fièrement au travail la gueule de bois, jouer jeux vidéo pendant de longues périodes pendant le travail tout en déléguant leurs responsabilités à des employées, se livrer à des plaisanteries sur leurs relations sexuelles », et « parler ouvertement des corps féminins et plaisanter sur le viol ».

Activision Blizzard a initialement rejeté le procès comme “dans de nombreux cas de fausses descriptions” du passé de l’entreprise et le résultat d’un “comportement irresponsable de bureaucrates d’État irresponsables”. En réponse, des milliers d’employés actuels et anciens d’Activision Blizzard ont signé une lettre ouverte et des centaines se sont engagés dans une grève pour protester contre la réponse de l’entreprise et exiger des mesures spécifiques pour en faire un lieu de travail plus sûr et plus équitable.

G/O Media peut toucher une commission

Entre autres choses, un groupe de travailleurs nouvellement formé appelé ABK Worker Alliance a appelé à la fin des clauses d’arbitrage obligatoires, à une plus grande transparence des salaires et à des pratiques d’embauche plus diversifiées. Activision Blizzard a déclaré qu’il était au courant des demandes mais jusqu’à présent, il a refusé de les reconnaître directement avec les employés, malgré une série de sessions d’écoute en cours dans lesquelles il est actuellement engagé dans ses bureaux mondiaux.

Mise à jour – 15h43 HE, 19/08/21: Comme le souligne VGC, la bande-annonce de Vanguard omet toute mention de l’éditeur Activision. Dans le passé, les bandes-annonces de Call of Duty comportaient le logo de l’entreprise en bonne place à la fin. Cette année, seules mentions Sledgehammer Games et d’autres studios de soutien d’Activision.