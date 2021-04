Au milieu de la vague COVID, le gouverneur de NH lève le mandat du masque et ordonne aux enfants de retourner à l’école ⋆ .

– de Truthout

Vendredi dernier, 78 932 diagnostics officiels de nouveaux cas de COVID-19 ont été diagnostiqués à l’échelle nationale. Le même jour, le gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, a officiellement levé le mandat de masque de l’État, tout en indiquant clairement qu’il pense toujours que le port de masques est vraiment important, vous les gars. Cette décision est intervenue quelques jours seulement après que Sununu a ordonné à tous les enfants de retourner à l’école à plein temps sur place, à compter d’aujourd’hui.

Garçon, les choses doivent bien s’éclaircir ici, ouais?

«Les tendances du New Hampshire dans la gestion de la pandémie sont aussi troublantes que n’importe quel point au cours des derniers mois, avec plusieurs mesures clés des progrès qui se sont aggravés ces dernières semaines», rapporte la radio publique du New Hampshire.

«Nous assistons à un véritable pic des cas de COVID-19», déclare le président de la New Hampshire Health Care Association, Brendan Williams, «et avec de nouvelles variantes comme B.1.1.7 en circulation, nous serons le seul État de la Nouvelle-Angleterre sans exigence de masque – y compris pour les visiteurs d’États sensibles au virus. »

En d’autres termes, à un moment critique où les vaccinations et les comportements sécuritaires sont dans une course folle pour distancer le virus et ses multiples et multiplicateurs de variantes, M. Sununu a choisi de gouverner à la manière républicaine moderne typique: jeter le parachute hors de l’avion , sautez après lui et espérez que vous le rattraperez avant que le sol ne vous rattrape.

L’exigence de masque est-elle absolue à tout moment? Alors que le temps se réchauffe dans tout le pays, les États pourraient se sentir en sécurité quant à la levée du mandat des masques d’extérieur. «Les gouvernements doivent donner aux Américains une voie de sortie vers le monde post-pandémique», soutient Derek Thompson dans The Atlantic. «Mettre fin aux mandats de masque d’extérieur – ou à tout le moins dire aux gens quand ils peuvent s’attendre à ce que les mandats de masque d’extérieur se lèvent – est un bon point de départ.»

Le risque d’infection dans un environnement extérieur est relativement faible. Les espaces intérieurs sont les boîtes de Pétri où cette chose prospère. Abandonner le mandat du masque en même temps que vous renvoyez les enfants dans le bâtiment pour l’école à plein temps semble équivaloir à narguer le virus à son visage. Cela met les enseignants et les administrateurs ainsi que les enfants dans la ligne de mire de ces nouvelles variantes, dont certaines ne semblent pas se soucier de votre jeunesse ou de votre santé.

Les variantes, vous voyez, sont tout le jeu de balle en ce moment. Les défenseurs républicains de la dilution de nos précautions contre le COVID indiquent une baisse des taux de mortalité et des hospitalisations. Ils ont raison de dire que le taux de mortalité a baissé; les chirurgiens du champ de bataille en savent plus sur la façon de sauver des vies au milieu d’une guerre qu’au début. Les vaccins contribuent également à empêcher les gens de tomber si malades qu’ils doivent être hospitalisés. Tout cela est pour le mieux.

Le taux global d’infection est cependant terrifiant: près de 80 000 en un jour, et à un moment où plus de 130 millions de personnes ont été vaccinées. Les variantes comme B.1.1.7 en Grande-Bretagne et P1 en dehors du Brésil apparaissent lorsque les taux d’infection sont extrêmement élevés (comme nous l’avons actuellement), car chaque infection donne au virus une chance de muter. Laisser cette chose brûler tel quel tout en réduisant les protections de base comme les masques invite à la montée et à la reprise d’une variante qui pourrait regarder nos vaccins miraculeux et ne rien voir de plus musclé que l’eau du robinet.

Pourquoi, pour l’amour de Jonas Salk, cela se produit-il?

Jim Justice, le gouverneur républicain de Virginie-Occidentale, a laissé tomber un gros indice début mars de cette année lorsqu’il a frappé Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas, pour avoir déclaré que son État était exempt du virus. «Je ne veux pas être critique», a déclaré Justice, «mais certaines personnes veulent simplement bouger parce que c’est la chose la plus politiquement correcte qu’elles puissent faire. Cela devient presque macho et tout.

Le sou tombe. Le «politiquement correct», le bugaboo actuel de la droite à propos de la gauche, ne se résume pas au choix des mots et à la sensibilité. Le concept apporte avec lui l’idée d’une vision du monde entier qui méprise tout ce que la gauche désapprouve. Grotesque dans l’ensemble, l’argument résonne le plus avec le segment de la population qui ne voit aucun problème avec les lois électorales racistes, les flics hyper-violents et les drapeaux de bataille confédérés portés dans les couloirs marbrés d’un dôme du Capitole saccagé.

Jim Justice, en fustigeant Abbott pour avoir dédaigné la science du COVID, a révélé une version très stricte du politiquement correct brûlant comme un feu de joie au centre du Parti républicain. Des puddings comme Abbott et Sununu se sentent obligés de danser autour de lui avec les autres, de peur qu’ils ne soient jetés dans les flammes. Le prix de cette fidélité furieuse à une fiction: La santé dégradée du corps politique et l’allongement de la pandémie. Si une pandémie prolongée nuit à l’administration actuelle, c’est peut-être une fin en soi.

Pour être républicain aujourd’hui, il faut généralement, parmi une variété de choses, y compris la croyance vocale que Trump a gagnée en novembre dernier, une vision du monde anti-science ferme qui assimile les masques aux menottes et à la mort même de Dieu. C’est le «politiquement correct» de la droite, et cela s’accompagne d’un bagage mortel: les parties les moins vaccinées du pays sont également les endroits où Trump a bien performé aux élections.

La guerre culturelle est devenue l’une des seules raisons pour lesquelles le GOP existe. En fait, cette guerre est également spectaculaire pour la collecte de fonds du GOP. La meilleure façon de collecter des fonds si vous êtes républicain aujourd’hui? Adhérez au politiquement correct républicain: Trump oui, science non.

La lutte pour COVID est au cœur de ce phénomène lucratif. Au-delà de cela, tout ce qui rend la gouvernance plus difficile pour le président Biden augmente les perspectives du GOP pour les midterms de 22, et si vous pensez que cela ne fait pas partie de l’équation, je suggère humblement que vous ayez plus de lecture à faire (voir: Mitch McConnell).

Le New Hampshire, maintenant le seul État de la Nouvelle-Angleterre sans mandat de masque alors qu’il était au bord d’une quatrième vague d’infections, a été victime du besoin de lemming d’un autre responsable républicain de plonger de la falaise du politiquement correct du GOP. Grâce à des «leaders» comme Chris Sununu, la fin de cette épreuve reste nulle part en vue, et d’autres variantes ne demandent qu’à éclore.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur à succès international du New York Times de deux livres: War on Iraq: What Team Bush does not want you to know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver sur PoliPointPress.