Au milieu de la vague de Covid, le gouvernement de Delhi autorise la visite à Gurudwaras à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Guru Gobind Singh

Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la ville, les autorités ont autorisé les lieux religieux à rester ouverts à Delhi, mais les visiteurs ne sont pas autorisés.

L’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a autorisé samedi les fidèles à visiter des gurdwaras dans la ville à l’occasion de Prakash Purab de Guru Govind Singh le 9 janvier. Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la ville, les autorités avaient autorisé les lieux religieux à rester ouvert à Delhi mais les visiteurs ne sont pas autorisés. La DDMA a toutefois accordé une autorisation spéciale à l’occasion de l’anniversaire de naissance du gourou sikh Govind Singh, sous réserve du respect des normes Covid.

« Je suis chargé de transmettre l’accord de l’autorité compétente pour que les fidèles soient autorisés à visiter les gurdwaras de Delhi à l’occasion du Prakash Purab de Guru Govind Singh ji qui se tiendra le 9 janvier, sous réserve du strict respect des instructions ou des directives. du gouvernement de l’Inde et du gouvernement de NCT de Delhi émis de temps à autre », a déclaré l’ordre émis par le PDG de DDMA Additional, Rajesh Goyal.

Les comportements appropriés à Covid tels que les masques et la distanciation sociale doivent être suivis, et des dispositions telles que le dépistage thermique, l’accent mis sur l’hygiène, les désinfectants et les horaires décalés, entre autres, devront être prises. Tous les magistrats de district de Delhi et les DCP de district veilleront à ce que les directives émises par le Centre et le gouvernement de Delhi soient strictement respectées par les visiteurs ainsi que par les comités de gestion de gurdwara, l’ordonnance.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.