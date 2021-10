Au milieu de l’affaire Aryan Khan, le ministère de la Justice sociale recommande d’éviter la prison pour les toxicomanes et la saisie de petites quantités

Les suggestions ont été faites dans le cadre de la révision de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS).

Le ministère de la Justice sociale a récemment fait plusieurs suggestions au ministère du Revenu dans lesquelles il a adopté une approche plus humaine en recommandant d’éviter la prison pour les toxicomanes et les toxicomanes. Cette évolution survient à un moment où le Bureau de contrôle des stupéfiants resserre son emprise sur les consommateurs de drogues et les colporteurs et les gens demandent des réformes des lois sur les drogues. Le NCB traite actuellement l’une des affaires très médiatisées impliquant le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan.

Les suggestions ont été faites dans le cadre de la révision de la Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS). Le ministère du Revenu est l’autorité administrative nodale de la loi NDPS et a sollicité des suggestions de plusieurs ministères, dont le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation, le Bureau de contrôle des stupéfiants et le CBI, pour suggérer des modifications à la loi, a rapporté l’Indian Express.

Dans une recommandation, le ministère de la Justice sociale a également cherché à dépénaliser la possession de petites quantités de drogues destinées à la consommation personnelle et a suggéré de traiter les toxicomanes en victimes et de les orienter vers une désintoxication et une réadaptation.

Rappelons que la consommation ou la possession de drogue est une infraction pénale en Inde. Dans sa forme actuelle, la loi NDPS n’adopte qu’une approche réformatrice envers les toxicomanes.

L’article 27 de la loi NDPS prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 roupies, ou les deux, pour la consommation de tout stupéfiant ou substance psychotrope. Cette section ne fait pas de distinction entre les toxicomanes, les utilisateurs novices et les utilisateurs récréatifs. Le ministère de la Justice sociale a fait des recommandations pour ces dispositions proposant que la peine de prison et l’amende soient remplacées par un traitement obligatoire dans des centres de réadaptation et de conseil gérés par le gouvernement pendant au moins un mois.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.