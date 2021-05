Au milieu de l’effondrement du marché, les prix du BOTX augmentent

Compartir

Est-ce le bon moment pour investir?

Le marché est en baisse depuis mercredi pour toutes les crypto-monnaies. Bitcoin, la majeure partie des crypto-monnaies, est en baisse de plus de 28% cette semaine, marquant son prix à 35763 $ actuellement. Pas seulement Bitcoin, mais toutes les autres principales crypto-monnaies ont connu une baisse massive de leurs prix.

Cet effondrement est lié à l’événement de mercredi lorsque la Banque populaire de Chine a demandé aux institutions financières de s’abstenir de fournir des services à la cryptographie en raison de sa nature volatile. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, les prix de toutes les monnaies numériques ont chuté de façon spectaculaire. Notamment, les prix des ETH ont baissé de plus de 43%, et les prix DOGE, ADA et BNB ont baissé de 38%, 45% et 55%, respectivement, au moment de la rédaction de cet article.

Au milieu de cette baisse, la crypto appelée BotXcoin (BOTX) est considérée comme ayant survécu au krach du marché et tente de retrouver sa vraie valeur. Il a atteint son plus haut niveau historique à 0,375 $ le 19 février 2021. Depuis lors, il a connu de nombreuses séries de hauts et de bas pour atteindre 0,255 $ le 19 mai 2021. Même après les nouvelles de la Banque populaire de Chine, BOTX a réussi augmenter à 0,28 $ le 20 mai 2021. Le prix du marché du BOTX, au moment de la rédaction de cet article, est de 0,2732 $ après une augmentation de 1,7% en 24 heures. Il a augmenté de près de 11,6% en une semaine.

Notamment, BOTX est une monnaie numérique qui fonctionne sur le réseau Ethereum et qui dispose d’un approvisionnement actuel en circulation de 1 632 102 305 jetons, et est actuellement classée 221e en capitalisation boursière. BotXcoin fournit un moyen d’utiliser la blockchain via le trading de copies. Il pense que les utilisateurs peuvent facilement participer au marché commercial en échangeant des copies.

BotXcoin vise à changer l’expérience de trading de copie en éliminant l’intervention de tiers. Il dispose d’un système de grand livre pour suivre et surveiller les activités commerciales du commerçant. La plate-forme vise à créer davantage de plates-formes sur la blockchain, qui sont sûres et fiables.

En parlant de l’avenir de cette crypto-monnaie, elle est assez stable. En fait, toutes les crypto-monnaies retrouveront bientôt leur prix réel. Par conséquent, il sera assez sage de ne pas vendre ces crypto-monnaies à la hâte. On peut dire à juste titre qu’investir dans BOTX n’est pas moins qu’une bonne affaire si vous recherchez une option d’investissement solide à long terme.