Au milieu de l’escalade des cas de COVID-19, de nombreux pays imposent des restrictions de voyage à destination et en provenance de l’Inde

Depuis l’ouverture des bulles d’air depuis la première vague COVID-19 jusqu’à maintenant sur la liste rouge par de nombreux pays lorsque la deuxième vague frappe, l’Inde est maintenant confrontée à des restrictions de voyage à l’étranger. Comme les cas de coronavirus en Inde ont traversé plus de 2 lakh par jour, de nombreux pays ont montré leurs appréhensions à voyager à destination et en provenance de l’Inde. Il n’y a pas deux jours, le Royaume-Uni a inscrit l’Inde sur sa liste rouge des voyages. Cela a été suivi par le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis qui a exhorté les gens à éviter les voyages de fourmis en Inde.

Plus tôt ce mois-ci, la Nouvelle-Zélande a suspendu l’entrée de tous les voyageurs en provenance d’Inde (y compris leurs résidents). Hong Kong a également pris des mesures et a interdit tous les vols de passagers en provenance d’Inde pendant les 14 prochains jours.

Auparavant, l’Inde avait enregistré plus de 100 cas des nouvelles souches de coronavirus. Cela a mis des pays comme le Royaume-Uni et Hong Kong en état d’alerte, car le taux de transmission des souches mutées est assez élevé. Il ne faut pas oublier que l’augmentation quotidienne des cas actifs de COVID-19 n’est pas seulement une préoccupation pour l’Inde, mais peut être un problème pour d’autres pays si des restrictions de voyage ne sont pas imposées. Le simple nombre a conduit le CDC américain à publier un avis dans lequel il a mis à jour l’évaluation COVID-19 pour l’Inde du niveau 3 au niveau 4. Pour être sûr, le niveau 4 est le niveau le plus élevé de son échelle. Mardi, il y avait 20,31,977 cas de coronavirus actifs en Inde.

Liste rouge du Royaume-Uni

Les dernières directives de voyage du gouvernement britannique indiquent que si quelqu’un arrive au Royaume-Uni en provenance d’Inde avant 4 heures du matin (heure locale) le 23 avril, il devra s’isoler pendant 10 jours à l’endroit où il séjourne et prendre un Test RT-PCR le deuxième et le huitième jour. Passé ce délai, seuls les ressortissants britanniques, irlandais ou de pays tiers ayant un droit de séjour seront autorisés à entrer dans le pays en provenance de l’Inde. Même dans ce cas, la quarantaine est nécessaire.

Les directives du CDC américain

Le CDC aux États-Unis a informé les gens via sa page de voyage qui indique qu’en dépit d’être complètement vaccinés, les gens risquent de contracter et de propager le coronavirus (variantes mutées) et devraient donc tous éviter de se rendre en Inde. Le cas échéant, les CDC ont déclaré que les gens devront se faire vacciner complètement avant de voyager et veiller à porter un masque ainsi que des protocoles de distanciation sociale.

