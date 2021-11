Au milieu de l’hyperinflation en cours, l’or brille comme monnaie au Venezuela

par Ronan Manly, BullionStar :

Avec une flambée de l’inflation dans le monde entier, des prix de l’énergie aux matières premières en passant par les biens de consommation, il est de plus en plus admis (à l’exception des banquiers centraux) que cette tendance inflationniste n’est pas seulement transitoire, mais compte tenu du contexte d’accélération de l’impression monétaire mondiale et de la monnaie fiduciaire. avilissement, qu’il pourrait être hyperinflationniste.

Il est donc utile de regarder l’exemple d’une économie qui est déjà entrée en hyperinflation et qui est toujours en pleine hyperinflation, cette économie étant le Venezuela.

Quelle que soit la façon dont vous définissez l’hyperinflation – comme une augmentation des prix des biens et des services de plus de 50 % par mois, ou un taux d’inflation galopant et qui s’accélère – le Venezuela connaît une hyperinflation depuis environ 2016, et à un moment donné en 2018-2019, le Venezuela avait un taux d’inflation de plus de 10 millions de pour cent.

Une perte de confiance

Comme pour toutes les banques centrales dans les périodes historiques d’hyperinflation, la banque centrale vénézuélienne a utilisé des astuces cosmétiques pour rebaser sa monnaie fiduciaire sans valeur, plus récemment en faisant tomber six zéros de l’unité monétaire nationale, le bolivar, en lançant de nouveaux billets libellés en circulation le 1er octobre. 2021. Cela fait suite à un exercice similaire en août 2018 qui à l’époque a fait tomber cinq zéros sur la version précédente du Bolivar.

Mais rien de tout ce rebasage et de ces bricolages avec les billets de banque ne trompe les Vénézuéliens. Car dans cet environnement de flambée des prix au milieu de l’évaporation du pouvoir d’achat du bolivar sans valeur, la confiance de la population vénézuélienne dans la monnaie nationale s’est effondrée, c’est-à-dire que la population a totalement perdu confiance.

Les Vénézuéliens ont perdu confiance dans le bolivar non seulement comme réserve de valeur, mais comme moyen d’échange, et même comme unité de compte. Et que se passe-t-il lorsqu’une population perd confiance dans une monnaie fiduciaire ? Eh bien, ils cessent d’utiliser la monnaie fiduciaire nationale, autant qu’ils le peuvent, et ils trouvent des alternatives monétaires. Et c’est exactement ce qui s’est passé au Venezuela. Et sans surprise, l’une des alternatives vers lesquelles les Vénézuéliens se sont tournés est l’or physique.

Carte du Venezuela montrant les 23 états du pays.

L’or en temps de crise

BullionStar a souligné cette tendance des Vénézuéliens à se tourner vers l’or comme monnaie dans un article il y a deux ans intitulé « Le pouvoir de l’or en temps de crise », qui couvrait les périodes de crise dans un certain nombre de pays, dont le Venezuela.

Cet article montrait que dans de nombreuses régions du Venezuela, l’or physique avait remplacé les monnaies papier « en tant que moyen de paiement, en tant que forme de troc pour acquérir des biens et des services, et dans certains cas littéralement pour la survie au jour le jour ».

Une pépite d’or de la zone d’extraction d’or de l’Arc minier de l’Orénoque au Venezuela

Cela comprenait la mobilisation de l’or dans la capitale du Venezuela, Caracas, ainsi que dans les États occidentaux de Táchira, Zulia et Trujill près de la frontière colombienne, ainsi que dans un État du sud-est, qui, comme la monnaie vénézuélienne, s’appelle Bolívar, mais qui ironiquement, c’est la région aurifère du Venezuela, car l’État de Bolívar abrite le riche minéral Arco Minero del Orinoco (Arc minier de l’Orénoque).

Bolivar – Mais pas les billets

L’arc minier de l’Orénoque couvre une superficie de 111 800 kilomètres carrés et est divisé en quatre blocs, dont l’un (à l’est de l’arc) est estimé contenir 7 000 tonnes d’or. C’est précisément pourquoi cette zone de Bolivar contient de nombreuses mines d’or, dont beaucoup sont illégales, et dont la plupart sont désormais contrôlées par l’armée vénézuélienne ou diverses factions non étatiques et gangs armés. Ces militaires et gangs contrôlent également les commerçants d’or qui achètent dans les mines ainsi que les routes d’expédition de l’or hors du pays, vers des pays comme la Colombie et le Brésil.

Dans un Venezuela brisé par l’effondrement économique et la pauvreté, l’attrait des richesses des mines d’or de Bolivar a également attiré des milliers et des milliers de Vénézuéliens de tout le pays pour travailler dans les mines et qui sont généralement payés en pépites d’or.

Carte de l’arc minier de l’Orénoque dans l’État de Bolivar, avec l’extraction d’or (oro) dans la zone 4 à l’est. Source : Gouvernement du Venezuela

C’est ici, dans l’État vénézuélien de Bolivar, que l’or comme monnaie a pris le dessus, car peut-être plus que dans tout autre des 23 États du Venezuela, la population locale de Bolivar a les moyens (beaucoup d’or en circulation) ainsi que les motif (hyperinflation et effondrement de la monnaie fiduciaire nationale) d’utiliser l’or non seulement comme réserve de valeur, mais comme moyen d’échange et unité de compte.

L’état de Bolivar se situe au sud-est de la capitale du Venezuela, Caracas. Ciudad Bolívar est la capitale de l’État de Bolivar tandis que Ciudad Guayana, sur la rive sud du fleuve Orénoque (qui comprend la ville de Puerto Ordaz) est la plus grande ville de l’État. Plus au sud-est se trouvent les villes de Guasipati, El Callao et Tumeremo au cœur des zones minières aurifères et il y a même une ville minière historique nommée El Dorado.

Carte d’une partie de l’état de Bolivar, avec les villes et villages mis en évidence

Dans le BullionStar « L’or en temps de crise » de novembre 2019, nous avons attiré l’attention sur les transactions sur l’or dans l’État de Bolivar et avons écrit que :

«Dans l’est du Venezuela, dans les centres industriels de Puerto Ordaz et de la ville de Guayana, qui est la porte d’entrée de la zone d’extraction d’or d’Arco Minero del Orinoco, toute l’économie est maintenant passée à l’or alors que les mines d’or artisanales illégales de la région prospèrent. et la confiance dans le bolivar vénézuélien a disparu.

Ici, les acheteurs de biens paient désormais les agents immobiliers en or, et même l’université locale de Puerto Ordaz accepte l’or pour les paiements des cours. L’or est également le moyen d’échange plus au sud-est dans la région d’El Callao près des mines d’or illégales, et ceux qui détiennent de l’or peuvent l’échanger contre des voitures ou en fait n’importe quel article, et s’ils veulent légaliser la transaction chez un notaire , ils enregistrent le paiement en bolivars.

L’or comme monnaie de choix

Avance rapide de deux ans jusqu’en 2021, et le rôle de l’or en tant que monnaie dans certaines parties de l’État de Bolivar est devenu encore plus répandu et essentiel à la vie quotidienne.

