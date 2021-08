Au milieu de problèmes juridiques, Johnny Depp décroche toujours un prix d’acteur prestigieux cet automne

in

Le Festival du film de San Sebastian, qui se tient chaque année en Espagne, a annoncé que l’événement de cette année inclura Johnny Depp recevant le Donostia Award, la plus haute distinction que le festival puisse décerner. Le prix remonte à 1986 lorsqu’il a été décerné à Gregory Peck. Depuis lors, le prix a été décerné chaque année, souvent à plusieurs récipiendaires par an. Les lauréats précédents incluent également Lauren Bacall, Al Pacino, Julie Andrews, Ian McKellen et Denzel Washington. Viggo Mortensen a été le récipiendaire l’année dernière.