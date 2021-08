Au milieu de réglementations minières changeantes et floues, les mineurs chinois de BTC regardent au-delà des frontières Crypto new media

Depuis minage de bitcoins est devenu une grande entreprise, aucune nation n’a été plus grande dans le jeu minier que la Chine. Avec un accès à une électricité et à des ressources bon marché, de riches conglomérats chinois se sont installés sur la scène minière et ont pris le contrôle de l’industrie. L’année dernière, des calculs estimant la composition du paysage minier mondial ont révélé que 75 % de l’extraction de bitcoins dans le monde se déroulait en Chine.

Ce chiffre est astronomique, surtout compte tenu du fonctionnement de la blockchain Bitcoin. L’exploitation minière est ce qui maintient le réseau en vie, vérifie les transactions et frappe de nouvelles pièces dans le processus. De nouvelles pièces sont frappées en récompense pour les mineurs qui s’assurent que les transactions entre les utilisateurs se déroulent avec succès.

Domination chinoise

À l’origine, le concept de minage se voulait un moyen de décentraliser le réseau bitcoin. Parce que n’importe qui pouvait exploiter au début simplement à l’aide d’un ordinateur, l’exploitation minière a été effectuée par une pluralité de personnes dont les intérêts économiques étaient en ligne avec l’aide du réseau. Pour qu’une transaction soit confirmée, elle doit être vérifiée par un certain nombre de mineurs différents et, une fois cela fait, la transaction entrera dans la blockchain.

Cependant, si la majorité de l’exploitation minière est effectuée par une partie ou un groupe de personnes opérant ensemble, ils auraient potentiellement la possibilité de manipuler la blockchain à leur propre avantage. Cela ne s’est jamais vraiment produit car tout type de falsification ou de manipulation de la blockchain aurait immédiatement un effet négatif sur la valeur du bitcoin, excluant pratiquement toute incitation à le faire.

Néanmoins, les clés du royaume du bitcoin se trouvant sur les genoux de la Chine sont une situation précaire pour le moins. En dehors des considérations de santé du réseau, nous devons également penser aux facteurs écologiques. Elon Musk a mis un point d’exclamation sur les inquiétudes croissantes concernant l’empreinte carbone laissée par les opérations d’extraction de crypto lorsqu’il a annoncé il y a quelques mois que Tesla n’accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement.

Préoccupations environnementales

La Chine est notoirement mauvaise pour se conformer aux normes industrielles et écologiques. L’énergie consommée par l’industrie minière mondiale est énorme. Des études ont comparé le chiffre annuel de la consommation d’énergie en bitcoins à celui de pays développés entiers comme la Suède et la Norvège. Avec peu de moyens pour empêcher les mineurs chinois d’utiliser l’énergie la moins chère disponible, quels que soient les dommages qu’elle cause à l’environnement, ces chiffres commencent à avoir du sens. Avec environ 3/4 de l’exploitation minière effectuée en Chine, cela signifie que la consommation d’énergie de l’extraction de bitcoins en Chine rivalise à elle seule avec celle des petits États-nations développés.

Cependant, la consolidation de l’industrie minière par la Chine n’est plus quelque chose avec laquelle le monde devra compter. En mai, les autorités chinoises ont annoncé des mesures radicales visant à sévir et à éliminer l’extraction de bitcoins. Selon des sources chinoises, la répression a été causée par des préoccupations environnementales. À la racine se trouve la politique de neutralité carbone de la Chine, qui a forcé une réduction drastique de la puissance au charbon. L’énergie provenant de la combustion du charbon représentait plus de 57 % de la consommation d’énergie de la Chine avant la répression.

Dans le but de réduire de moitié la consommation d’énergie du charbon d’ici 2030, les autorités chinoises se sont efforcées de mettre leur pays sur la voie de la conformité. L’exploitation minière de Bitcoin, considérée comme non essentielle au bien-être de l’économie de l’État, s’est avérée être l’une des premières cibles des mesures restrictives.

La grande migration minière

Cela a abouti à ce qu’on appelle « la grande migration minière », car des entreprises qui constituaient plus de la moitié d’une énorme industrie sont liquidées ou contraintes de chercher des pâturages plus verts. L’industrie minière est forcée de se redéfinir complètement, cette fois en mettant l’accent sur l’utilisation de sources d’énergie durables. De nombreuses sociétés minières s’installent aux États-Unis dans des endroits comme le Texas, où les mineurs peuvent profiter de certains des prix de l’électricité les plus bas au monde dans un environnement relativement non réglementé et remarquablement favorable à la cryptographie.

Bit Mining Limited, l’une des sociétés minières chinoises déplacées par la répression, a déjà fait la transition vers le Texas, signant un accord de 25 millions de dollars en mai. La société a conclu un accord avec Dory Creek, LLC, une société texane, pour construire et exploiter une installation minière de 57,2 MW alimentée à 85 % par une énergie à faible émission de carbone.

D’autres regardent ailleurs, plus près de la Chine, dans des endroits comme le Kazakhstan et la Russie. Minto, une exploitation minière dans le nord de la Russie, tente de transformer l’industrie en utilisant la technologie DeFi et l’accès à une énergie renouvelable bon marché afin de rendre à nouveau l’exploitation minière faisable pour les gens ordinaires. L’opération est basée sur la communauté et offre à ceux qui cherchent à exploiter la possibilité d’acheter des jetons et de collecter des récompenses qui sont distribuées à chaque détenteur de jetons.

Nous sommes encore au tout début d’une refonte complète. Il est impossible de dire à quoi ressemblera la configuration de l’industrie minière, même dans un an. La grande question est de savoir comment il répondra à la pression externe liée aux préoccupations environnementales. Cela, associé au fait que la Chine oblige ses mineurs à fermer boutique, a introduit un grand niveau d’incertitude dans l’équation. Il y a cependant espoir que les nouvelles circonstances conduiront à des changements nécessaires et positifs qui jetteront les bases de plus grandes choses à l’avenir.