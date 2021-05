Au milieu des arrestations croissantes, des enquêtes sur l’insurrection, le flot de menaces visant le Congrès augmente ⋆ .

Les actes d’accusation et les arrestations suite à l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis ne cessent de s’accumuler – ils sont actuellement plus de 450 et ils comptent – et les enquêtes officielles, y compris celles menées par les comités du Congrès, se poursuivent à un rythme soutenu. Mais comme la police du Capitole l’a rapporté dans une réponse au rapport d’un inspecteur général cette semaine, la haine violente des extrémistes de droite dirigée contre eux n’a pas diminué.

Un communiqué de la police du Capitole (USCP) a rapporté vendredi que «le nombre de menaces proférées contre le Congrès a considérablement augmenté. Cette année seulement, le nombre de menaces contre les Membres a augmenté de 107% par rapport à 2020. Compte tenu de l’environnement de menace unique dans lequel nous vivons actuellement, le Ministère est convaincu que le nombre de cas continuera d’augmenter. »

L’agence a également noté que son unité d’évaluation de la menace de 30 agents avait enregistré 9 000 cas l’année dernière, alors que les services secrets américains, qui comptent environ 100 agents, en avaient 8 000 au cours de la même période.

Le rapport de l’inspecteur général Michael Bolton, présenté lundi à un comité du Congrès, recommandait de renforcer l’unité d’évaluation des menaces de l’USCP, parmi plusieurs autres étapes, en réponse aux échecs ayant conduit à la violation du Capitole par une violente foule pro-Trump. Il a également souligné l’absence d’entité de contre-surveillance et les ressources insuffisantes pour ce travail, ainsi que «des directives obsolètes ou vagues» et «l’incapacité de signaler de manière adéquate les activités d’arrêt ou de contact».

Dans son témoignage, il a exhorté l’agence à donner la priorité au renseignement, à la formation, à la planification opérationnelle et au changement culturel. Le membre du Congrès du Maryland, Jamie Raskin, a noté que Bolton avait constaté que la section des opérations de renseignement du département, qui est actuellement responsable de la contre-surveillance, n’avait déployé que 13 officiers le 6 janvier – dont beaucoup étaient en fait occupés au moment du siège du Capitole à enquêter. deux bombes artisanales trouvées à proximité.

«Si ces bombes artisanales étaient destinées à être du détournement… cela a fonctionné», a déclaré Bolton à Raskin.

Le membre du Congrès Zoe Lofgren de Californie a parlé à Bolton d’une pépite d’informations contenues dans son rapport: qu’avant l’attaque, la police du Capitole avait observé une foule d’environ 200 Proud Boys marchant vers le bâtiment – mais a plutôt déployé des agents pour se concentrer sur les activités d’un groupe de quatre contre-testeurs vu à proximité.

Bolton a déclaré qu’il n’avait pas de réponses sur ces décisions, mais espérait les avoir pour son prochain rapport: «Nous avons le même genre de préoccupations», a-t-il noté.

Pendant ce temps, l’enquête du ministère de la Justice sur l’insurrection continue d’accumuler davantage d’arrestations. Jusqu’à présent, seuls deux inculpés ont plaidé coupable – y compris un ancien membre des observateurs de serment qui a conclu un accord de plaidoyer pour rendre la preuve de l’État dans l’affaire.

Lundi, les procureurs ont révélé leur intention de proposer une autre négociation de plaidoyer à un autre insurrectionnel – un ancien assistant du département d’État nommé Federico «Freddie» Klein, qui est devenu la première instance connue d’une personne nommée par Trump faisant l’objet de poursuites pénales à la suite de la tentative d’empêcher le Congrès de certifier le président. Victoire électorale de Joe Biden.

Klein, qui a servi au bureau du département d’État des Affaires brésiliennes et du cône sud, est accusé de six crimes fédéraux en relation avec l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Le Washington Post a noté que Klein avait une habilitation de sécurité top-secrète qui a été renouvelée en 2019. Il était actif dans la politique républicaine depuis 2008 et a été employé par la campagne Trump en 2016 avant de rejoindre le département d’État en 2017.

«Nous prévoyons d’étendre une offre de plaidoyer à M. Klein», a déclaré le procureur adjoint américain Jocelyn Patricia Bond à un juge fédéral lors d’une brève audience. Elle a ajouté qu’il n’était pas certain qu’il s’y intéresserait.

Un accusé – Anthony Antonio, 27 ans, du Delaware – a plaidé qu’il avait été induit en erreur par Trump et Fox News en lui faisant croire que l’élection avait été volée. Son avocat l’appelait «Foxitis» et qu’Antonio avait «commencé à croire ce qui lui était donné».

Antonio a également blâmé Trump lui-même pour la situation difficile dans une interview sur This Morning:

L’année dernière, j’ai honnêtement placé un homme au-dessus de Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et sauveur. J’ai cru un homme, ce qu’on me disait. Il était le président de nos États-Unis. Et je l’ai cru. Et donc à cause de cela, je suis allé à Washington comme il nous a appelés, ne sachant pas à quoi m’attendre, n’ayant aucune idée de ce qui allait se passer. Je savais juste que le président de nos États-Unis m’avait dit d’y aller.

La grande majorité des accusés reste provocante. ProPublica a récemment reçu et publié une lettre du milicien texan Guy Reffitt – dont le fils l’avait dénoncé au FBI au milieu de menaces de mort – dans laquelle il défendait ses actions ce jour-là sans remords.

«J’espère que ce fut le seul jour de l’histoire américaine où nous ressentirions sans aucun doute le besoin d’avertir notre gouvernement, il a trop transgressé», a-t-il écrit.

«Le 6 janvier n’était rien de moins qu’une manière satirique de renverser un gouvernement», indique la lettre. «Si le renversement était la quête, il aurait sans aucun doute été renversé.»

Deux autres accusés – les hommes accusés d’avoir agressé le policier du Capitole Brian Sicknick, décédé plus tard avec un spray anti-ours – se sont plaints amèrement des conditions de leur incarcération au centre de détention central de DC lors de leur audition mardi sur leur demande de libération sous caution. L’avocat de Julian Khater a déclaré au juge du tribunal de district américain Thomas Hogan qu’il était maintenu dans des conditions «horribles» et «incroyablement draconiennes».

Hogan, cependant, a nié les deux hommes. Il a observé que, nonobstant leurs arguments selon lesquels les hommes n’utilisaient que du gaz poivré en légitime défense après avoir été eux-mêmes aspergés, il était clair pour lui qu’ils avaient l’intention d’agresser les agents le 6 janvier. les aérosols sont légaux à Washington, ce qu’ils qualifient de «hareng rouge».

«Vous pouvez apporter un couteau de poche à Washington, ce qui est légal, mais au moment où vous l’utilisez sur la police, c’est illégal», a déclaré Hogan. «De toute évidence, ils avaient l’intention d’utiliser le produit. Il semble qu’ils l’avaient définitivement planifié à ce moment-là. Les seules cibles qu’ils craignaient d’utiliser le spray pour attaquer étaient la police. Ils n’allaient pas attaquer les autres émeutiers.

“Cet assaut a contribué à la violente violation du Capitole”, a ajouté Hogan. «Et cela indique un constat de dangerosité. La conduite a contribué au chaos sur Capitol Hill.

Parmi les nouvelles personnes arrêtées cette semaine se trouvait un homme de Brooklyn qui a été vu à l’arrière-plan de vidéos et de photos prises dans le bureau du sénateur Jeff Merkley, accompagnant le nationaliste blanc Tim «Baked Alaska» Gionet – arrêté pour son rôle en janvier – alors qu’eux et d’autres autour d’eux commis de multiples actes de vandalisme.

Anton Lunyk, 25 ans, a été arrêté à son domicile dans le quartier de Midwood et accusé d’intrusion et de conduite désordonnée au Capitole. Les enquêteurs ont déclaré dans des documents judiciaires qu’ils avaient reçu divers conseils menant à l’arrestation de Lunyk, y compris celui d’un témoin qui a déclaré ne pas connaître personnellement Lunyk mais a partagé une publication Instagram du compte de Lunyk sous-titrée: «Cela va être une semaine intéressante dans les prochaines semaines. . . . qui d’autre ira à Washington cette semaine? » Lunyk est également apparu en arrière-plan d’une vidéo en direct.

Le dernier élément de preuve concernait des lecteurs de plaques d’immatriculation de la ville de New York, qui, selon les documents judiciaires, ont capturé la Lexus blanche de Lunyk quittant la zone le 5 janvier et revenant le 7 janvier. Le même véhicule a été capturé sur une vidéo à Washington, DC, le janvier. 6.

Une autre audience d’enquête sur l’insurrection sera organisée mercredi par le Comité de surveillance et de réforme de la Chambre à 10 h HAE, intitulée «L’insurrection du Capitole: retards inexpliqués et questions sans réponse», et mettra en vedette l’ancien secrétaire à la Défense et procureur général par intérim qui servaient à moment de l’insurrection.

Pendant ce temps, les républicains ont signalé qu’ils n’avaient aucune intention de coopérer avec une commission du Congrès enquêtant sur l’insurrection, et prévoyaient d’essayer de l’arrêter. Comme l’observe Amee Vanderpool:

Les républicains ne sont même pas préoccupés de cacher le fait qu’ils semblent avoir quelque chose à cacher. Maintenant, l’objectif de McCarthy est d’évincer la représentante Liz Cheney (R-WY) de sa position de leader, simplement parce qu’elle a voté pour destituer Trump et a déclaré publiquement que les républicains devraient s’exprimer et dire la vérité sur les événements du 6 janvier.

