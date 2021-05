Au milieu des changements d’entraîneurs, des discussions de contrat et des discussions sur le transfert, le Bayern Munich profite de quelques jours de congé

En l’absence de matchs à l’horaire ce week-end, le manager sortant du Bayern Munich, Hansi Flick, a trois jours de congé pour son équipe pour profiter du week-end, se reposer et, espérons-le, se régénérer.

La saison a été longue et éprouvante et encore plus fatigante les 12 derniers mois, car les Bavarois ont entassé beaucoup de football en un peu de temps. Le Bayern Munich pourrait sûrement profiter du temps passé loin du terrain pour se vider l’esprit collectif. C’est la partie de l’année où les changements de direction, les pourparlers de transfert et les négociations contractuelles commencent à occuper une place centrale.

Suite à l’entraînement d’aujourd’hui, l’équipe aura encore 3 jours de congé (samedi, dimanche et lundi). La préparation du match contre le Borussia Mönchengladbach débutera mardi. pic.twitter.com/uO876SnFEE – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 avril 2021

Avec Flick sortant de Munich et Julian Nagelsmann entrant, il y a probablement au moins un certain malaise au sein de la liste quant à la fluidité de cette transition – en particulier parce qu’il semble que tout le personnel d’entraîneurs pourrait changer de place.

De plus, des acteurs clés comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman et Niklas Süle sont tous au milieu de discussions contractuelles, tandis que l’agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, veut pousser son client au premier plan pour obtenir une nouvelle offre.

De plus, David Alaba, Jerome Boateng, Angelo Stiller et Douglas Costa quittent définitivement la Bavière, tandis que Corentin Tolisso, Tiago Dantas, Alexander Nübel, Ron-Thorben Hoffmann et Christian Früchtl ont tous été fortement liés aux déménagements de Säbener Straße.

Donc, oui, quelques jours de congé pour se préparer pour les dernières semaines de la saison semblent être une excellente idée en ce moment.