Au milieu des critiques croissantes sur les vaccins, le ministre indien de la Santé du syndicat affirme que le gouvernement travaille suffisamment pour obtenir le vaccin Covid-19

Cinq mois après que le gouvernement indien a lancé «la plus grande campagne de vaccination» contre la nouvelle infection à coronavirus, le gouvernement a fait l’objet de critiques alors que le pays est confronté à une pénurie de vaccins. Une campagne construite sur la promesse de vacciner une grande partie du sous-continent indien ainsi que sur la diplomatie vaccinale semble avoir été confrontée à un gros ralentissement. La vaccination des travailleurs de première ligne / de la santé et des personnes âgées de plus de 45 ans se déroulait sans heurts jusqu’à ce que le gouvernement ouvre la vaccination pour tous les adultes. Avec une grande partie de la population âgée de plus de 18 ans, les États ont connu une pénurie de vaccins.

Maintenant vient la question, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? Pourquoi les États ou la nation dans son ensemble ne sont-ils pas en mesure de vacciner sa population ou pourquoi y a-t-il pénurie de vaccins en Inde? Dans un tweet du ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vadhan, il n’y a actuellement qu’un seul vaccin en Inde et c’est Covaxin. «Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté, le gouvernement exhorte de nombreuses entreprises à produire autant de vaccins que possible. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul vaccin: Covaxin est produit et trois entreprises ont accepté la production », lit-on dans le tweet.

. @ BharatBiotech की हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन की उत्पादन क्षमता अब बढ़ाकर 10 करोड़ प्रति माह करने की तैयारी है। इसके अलावा भारत में #SputnikV वैक्सीन के उत्पादन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भ्रम फ़ैलाना कि देश में वैक्सीन उत्पादन के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है, गलत है। pic.twitter.com/oF8gTtSIQo – Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) 27 mai 2021

Le ministre a ajouté que l’usine produisant du Covaxin en Inde était portée à 4. En dehors de cela, Bharat Biotech fabriquait un crore de vaccins en un mois. “Et maintenant, des préparatifs sont en cours pour porter cette production mensuelle à 10 crore par mois”, a déclaré le tweet de Vardhan. Le gouvernement tente également de sécuriser autant de vaccins Spoutnik-V que possible, a-t-il ajouté.

Critique des vaccins

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement central a autorisé les gouvernements des États à lancer leurs propres appels d’offres pour l’achat de vaccins dans leurs États en raison de la pénurie de vaccins Covid-19 dans tout le pays. vaccins par eux-mêmes. Kejriwal a également déclaré que les fabricants étrangers ne sont pas disposés à traiter avec les gouvernements des États, car ils préfèrent conclure un accord avec le gouvernement central pour l’approvisionnement en vaccins à travers le pays.

De nombreuses personnes en Inde se sont tournées vers les médias sociaux car elles ne pouvaient pas recevoir de vaccins dans de nombreux États en raison de l’indisponibilité des vaccins. Dans certains endroits, un arrêt de la vaccination des personnes âgées de 18 à 45 ans a également été constaté, remettant en cause la gestion ainsi que les achats de vaccins.

Kaushik Basu, ancien conseiller économique en chef du gouvernement, s’est adressé à Twitter et a déclaré: «Il s’agit d’un échec de gouvernance puisque l’Inde est l’un des plus grands producteurs de vaccins.» Il a ajouté que les «bons jours» seront là; cependant, «on se souviendra de la fin du vaccin. En fait, la revue médicale The Lancet a également critiqué la complaisance du gouvernement face à la crise.

Les acteurs étrangers du vaccin viendront-ils à la rescousse?

Depuis des mois, le gouvernement central est en pourparlers avec des fabricants de vaccins étrangers comme Pfizer et Moderna pour la fourniture de vaccins, mais n’a pas été en mesure de parvenir à un accord. Récemment, . a rapporté que l’Inde annulait les essais locaux de vaccins étrangers contre les coronavirus qui étaient «bien établis» afin d’accélérer le déploiement de la vaccination.

Au début de la campagne de vaccination en Inde, le gouvernement a demandé des données d’essai complètes aux fabricants de vaccins étrangers et a attendu un essai local pour l’autorisation de ces vaccins. Cependant, la création d’une chaîne du froid pour les vaccins Pfizer et Moderna était un problème et c’est toujours le cas. Cependant, étant donné la gravité de l’épidémie de Covid-19 au cours de la deuxième vague, le gouvernement a décidé d’accélérer les approbations des vaccins étrangers de Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna. Le gouvernement, selon un rapport de ., a déclaré que les essais locaux de Pfizer étaient l’une des principales raisons pour lesquelles les approbations étaient bloquées.

Maintenant, le gouvernement indien a pris des dispositions pour renoncer à l’exigence de procès. Cela permettra aux fabricants de vaccins bien établis qui ont aidé d’autres pays avec le vaccin Covid-19 à entrer sur le marché indien et à inoculer l’importante population indienne.

Certes, l’Inde en mai a été témoin du pire impact de la pandémie de coronavirus à travers le monde avec et a enregistré le plus grand nombre de morts depuis mars 2020. Cela a appelé à une campagne de vaccination accélérée en Inde. Jusqu’à présent, le pays n’a réussi à vacciner que 3% de sa population totale de 1,3 milliard d’habitants. Il s’agit du taux de vaccination le plus bas parmi les dix pays qui ont connu le plus grand nombre de cas viraux.

