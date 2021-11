Au milieu des embouteillages de la chaîne d’approvisionnement, le projet de loi sur les infrastructures alloue 250 millions de dollars pour cibler les émissions des camions dans les ports

Le Golden Horseshoe de cette semaine est décerné à l’administration Biden et aux membres du Congrès qui ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, qui comprend 250 millions de dollars pour réduire les émissions des camions dans les installations portuaires, qui ont été paralysées par des arriérés de fret record pendant des mois.

Les critiques ont attribué les goulots d’étranglement aux normes d’émissions draconiennes de la Californie qui excluent jusqu’à la moitié des camionneurs du pays du transport de conteneurs d’expédition vers et depuis les ports de Los Angeles et de Long Beach, les deux plus achalandés du pays, qui représentent ensemble près d’un tiers du total des États-Unis. volume de fret maritime.

La loi de plus de 2 000 pages sur les investissements dans les infrastructures et l’emploi, que le président Biden doit signer lundi, comprend un financement de 50 millions de dollars par an pour les cinq prochains exercices visant à réduire les émissions dans les ports.

L’article 11402 du projet de loi, « Réduction des émissions des camions dans les installations portuaires », appelle le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg à « établir un programme pour réduire la marche au ralenti dans les installations portuaires ».

Le projet de loi demande au secrétaire aux transports d’étudier comment «les ports et les installations de transfert portuaire intermodal bénéficieraient d’opportunités accrues de réduire les émissions dans les ports, notamment grâce à l’électrification des opérations portuaires».

En particulier, le secrétaire doit étudier les technologies et les procédures émergentes qui aideraient à réduire les émissions dans les ports des camions au ralenti.

Les 250 millions de dollars financeront des moyens de « tester, évaluer et déployer des projets qui réduisent les émissions liées aux ports des camions au ralenti, notamment grâce à l’avancement de l’électrification des ports et à l’amélioration de l’efficacité, en se concentrant sur les opérations portuaires, y compris les véhicules utilitaires lourds, et d’autres projets connexes.

Les installations portuaires peuvent non seulement faire face à une nouvelle ingérence du ministère des Transports, mais l’Agence de protection de l’environnement et le ministère de l’Énergie peuvent également être consultés par Buttigieg dans le cadre du programme de réduction des émissions, selon le texte du projet de loi.

Biden, qui s’est rendu au port de Baltimore mercredi pour vanter le projet de loi sur les infrastructures, a évoqué la crise de la chaîne d’approvisionnement et l’impasse dans les ports, expliquant comment « les navires sont alignés, dont certains sont alignés à perte de vue ».

Le président n’a pas mentionné les réglementations sur les émissions et l’électrification des ports que le projet de loi sur les infrastructures financera, mais a déclaré que son administration atténuerait la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement et les goulots d’étranglement dans les ports.

« Je n’attends pas de signer un projet de loi pour commencer à améliorer le flux de marchandises des navires aux étagères », a déclaré Biden. « Hier, j’ai annoncé un port de – un plan d’action portuaire. Il définit des mesures concrètes que mon administration devra prendre au cours des trois prochains mois pour investir dans nos ports et éliminer les goulots d’étranglement. »

L’embouteillage dans les ports a provoqué des retards dans la chaîne d’approvisionnement, et plus de la moitié des Américains ont déclaré avoir été touchés.

On ne sait pas comment le programme de réduction des émissions atténuera les goulots d’étranglement des ports une fois que la mise en œuvre du programme commencera.