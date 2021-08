Au milieu des évacuations afghanes, un investisseur de la région de Seattle raconte le cauchemar de la révolution et de la guerre en Iran

Hadi Partovi, PDG et fondateur de Code.org. (Photo via LinkedIn)

Le fondateur de Code.org Hadi Partovi et son frère jumeau n’avaient que 6 ans pendant la révolution iranienne lorsque le grand ayatollah Ruhollah Khomeini a pris le contrôle de son pays natal.

La révolution a eu lieu il y a plus de 40 ans, mais la peur, la violence et les troubles de l’événement ont été rappelés à Partovi alors que les Afghans tentent désespérément de fuir leur pays d’origine à la suite de l’évacuation américaine et de la prise de contrôle des talibans.

Dans un tweet en plusieurs parties, Partovi a partagé l’histoire de sa famille après l’arrivée au pouvoir de Khomeini, l’invasion de l’Iran par Saddam Hussein, vivant à Téhéran pendant la guerre Iran-Irak et son immigration aux États-Unis six ans après la révolution. Le père de Partovi était un physicien universitaire et avant que sa vie ne soit bouleversée, sa mère était analyste de systèmes et sa famille élargie comprenait des entrepreneurs prospères.

En pensant aux enfants de l’Afghanistan d’aujourd’hui, je me demande combien de millions de millions passeront par la même expérience et la mienne, et je me demande si l’un d’entre eux aura la chance de réaliser son plein potentiel. Le talent est partout, mais pas l’opportunité. – Hadi Partovi (@hadip) 22 août 2021

“En tant qu’immigrant irano-américain, j’ai vécu le rêve américain – commencer pauvre, fréquenter les meilleures écoles, étudier l’informatique, démarrer ou investir dans des entreprises prospères, et maintenant diriger une organisation à but non lucratif pour aider les écoles et les étudiants”, a tweeté Partovi sur Dimanche.

En plus de créer Code.org, une organisation à but non lucratif promouvant l’enseignement de l’informatique, basée à Bellevue, Wash., Partovi est un ancien directeur de Microsoft et un investisseur dans des sociétés telles que Facebook, DropBox, airbnb et Uber.

« Alors que le monde regarde la même vieille histoire se dérouler en Afghanistan, j’espère que nous pourrons tous nous rappeler les coûts incommensurables de la guerre », a-t-il tweeté, « non seulement en vies détruites, mais en opportunité qui est enlevée aux enfants du monde entier. ”