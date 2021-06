Au milieu des inquiétudes inflationnistes, la RBI donne la priorité à la croissance

RBI va dans la bonne direction ; maintenant, le gouvernement doit se mettre en route. Sans un grand stimulus budgétaire, la croissance ne peut pas revenir.

La RBI a bien fait de maintenir ses taux directeurs vendredi dernier et de faire clairement comprendre qu’elle n’était pas sur le point d’abandonner rapidement sa position accommodante. En effet, le gouverneur Shaktikanta Das s’est donné beaucoup de mal pour affirmer que la position resterait accommodante aussi longtemps qu’elle serait nécessaire et qu’il est prématuré de songer à la renverser. Certes, les économistes s’inquiètent de la hausse des prix et ont souligné que la banque centrale ignorait les pressions inflationnistes qui pourraient poser des problèmes à l’économie plus tard.

Face à la question, RBI a déclaré pour sa défense que l’inflation est actuellement influencée principalement par des facteurs du côté de l’offre plutôt que par une demande. En effet, la banque centrale a légèrement modifié ses prévisions d’inflation, les portant à 5,1% contre 5% auparavant. Il est tout à fait possible, comme certains économistes l’ont soutenu, que si les prix des intrants ont augmenté pour les fabricants, ils ne les ont pas jusqu’à présent répercutés sur les consommateurs, probablement de peur de perdre des parts de marché.

Ils soutiennent qu’une fois la demande renforcée, les coûts plus élevés des intrants seraient répercutés sur le consommateur final, alimentant ainsi les pressions inflationnistes. Il est probablement également vrai que la banque centrale a également été accusée de rester accommodante trop longtemps et n’a donc eu pratiquement aucune marge de manœuvre pour se retirer.

Cependant, même si le mandat du MPC l’oblige à réagir à l’inflation, ce sont des moments extraordinaires, et bien que la deuxième vague féroce de la pandémie puisse s’estomper, on ne peut exclure une troisième vague. Il est maintenant évident que l’économie a été complètement affaiblie et qu’il y a très peu de chances d’une reprise significative – pour une grande partie de la population – à court terme. La banque centrale a abaissé ses prévisions de croissance du PIB pour l’EX22 à 9,5% contre 10,5% plus tôt ; à ce rythme de croissance, l’économie serait plus ou moins au même niveau qu’à fin mars 2020.

À un moment comme celui-ci, il est important que la RBI s’assure que le vaste programme d’emprunt du gouvernement soit mené à bien et que les fonds soient récupérés à des taux abordables, afin que ce dernier puisse dépenser comme prévu. En effet, la banque centrale n’a guère d’autre choix que de laisser des liquidités libres pendant un certain temps car, sans dépenser, il n’y a aucun moyen de lutter contre la faible confiance des consommateurs étant donné le faible appétit d’investissement du secteur privé.

Ce n’est que si les rendements des obligations de référence sont maîtrisés que les taux d’intérêt des entreprises peuvent être maîtrisés. Les grandes entreprises sont riches en liquidités et n’ont peut-être pas besoin d’emprunter trop, mais il y a des milliers de petites entreprises qui luttent pour joindre les deux bouts ; pour eux, même une hausse de 10 points de base des taux d’intérêt pourrait faire mal. Heureusement, l’inflation se situe bien dans la limite supérieure de 6 %, bien que les fortes hausses des prix des carburants automobiles localement et les prix élevés des matières premières à l’échelle mondiale soient préoccupants.

La RBI n’a pas trop de confort, mais elle utilise divers outils, y compris le nouveau GSAP, pour s’assurer que la liquidité reste adéquate. En effet, le gouvernement ne devrait pas trop s’inquiéter de s’écarter de l’objectif de déficit budgétaire pour l’EX22 et continuer à dépenser pour relancer l’économie. À moins que la croissance ne reprenne rapidement, il deviendra de plus en plus difficile de relancer l’élan. RBI va dans la bonne direction ; maintenant, le gouvernement doit se mettre en route. Sans une grande relance budgétaire, la croissance ne peut pas revenir.

