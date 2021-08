Au milieu des Jeux olympiques, un coup de couteau dans un train de Tokyo blesse au moins 10 ⋆ 10z viral

Au milieu des Jeux olympiques dans la capitale japonaise, un homme armé d’un couteau a blessé au moins 9 personnes dans un train de banlieue de Tokyo vendredi, a rapporté la télévision publique japonaise NHK.

Une personne a été grièvement blessée et incapable de s’éloigner, tandis que les autres victimes ont été emmenées dans des hôpitaux voisins, a rapporté la NHK. Selon des responsables de la police et des pompiers de Tokyo, le suspect a été capturé après s’être enfui dans une supérette et aurait laissé son couteau et son téléphone sur les lieux.

L’Associated Press a rapporté qu’au moins 10 personnes ont été blessées dans les coups de couteau. Les attentats surviennent juste avant la fin des Jeux olympiques de Tokyo dimanche.

Au moins 10 blessés dans une attaque à l’arme blanche dans le train de #Tokyo HISTOIRE COMPLÈTE : https://t.co/aoBcTMcCJ4#Japon pic.twitter.com/WMGYWUmzji – Ruptly (@Ruptly) 6 août 2021

L’opérateur ferroviaire a été alerté de l’attaque qui s’est produite vers 20h30, forçant le train à effectuer un arrêt d’urgence, a rapporté NHK. Selon les enquêteurs, l’agresseur était un homme dans la vingtaine qui a fui le train en sautant sur les rails.

Un employé de l’entreprise a déclaré que les passagers criaient et fuyaient vers différentes voitures, a rapporté NHK. Certains des passagers ont déclaré avoir appris ce qui s’était passé sur Twitter.

Un autre témoin dans une gare voisine a rapporté avoir vu des passagers sortir du train couverts de sang, a rapporté l’AP. Les décès par balles sont rares au Japon, mais ces dernières années, les meurtres au couteau ont augmenté.

En 2019, deux personnes ont été tuées et 17 ont été blessées après une attaque au couteau qui a visé un groupe de filles à un arrêt de bus à l’extérieur de Tokyo. L’agresseur s’est finalement suicidé.

Lors d’un autre incident survenu en 2016 dans un train à grande vitesse japonais, un homme a tué une personne et en a blessé deux autres lors d’une attaque au couteau. En 2016, un ancien employé d’un foyer pour personnes handicapées aurait tué 19 personnes et blessé plus de 20 autres.

