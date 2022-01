Au milieu des pénuries d’électricité, le gouvernement du Kosovo interdit l’extraction de crypto

Le Kosovo a interdit mardi l’extraction de crypto-monnaie dans le but de réduire la consommation d’électricité alors que le pays est aux prises avec sa pire crise énergétique depuis une décennie en raison de pannes de courant.

Le Kosovo interdit les opérations de minage de crypto

En raison des pénuries d’électricité pendant la saison hivernale, le gouvernement du Kosovo a décidé d’arrêter l’extraction de crypto-monnaie dans le pays.

Selon un rapport du journal local Gazeta Express, le ministre de l’Économie du Kosovo, Artane Rizvanolli, a décidé d’interdire l’extraction de crypto-monnaies à la suite d’une recommandation du Comité technique des mesures d’urgence pour l’alimentation électrique.

Le gouvernement a pris cette décision après que l’alimentation électrique du Kosovo est tombée en dessous du niveau requis et a commencé à imposer des coupures de courant pendant les heures de pointe, selon l’article.

Les autorités chargées de l’application des lois devraient intervenir pour bloquer la fabrication de crypto-monnaies et tenter de localiser les endroits où de telles opérations ont lieu.

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Artane Rizvanolli, a déclaré dans un communiqué :

« Tous les organismes chargés de l’application des lois arrêteront la production de cette activité en coopération avec d’autres institutions compétentes qui identifieront les endroits où il y a production de crypto-monnaies. »

En réaction au problème, l’administration a décidé de former un comité technique pour évaluer les stratégies d’alimentation d’urgence, selon Rizvanolli. La semaine dernière, le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates en réponse aux recommandations du comité, notamment l’interdiction de l’extraction de crypto-monnaies aux frontières du Kosovo.

BTC/USD toujours en dessous de 50k$. Source : TradingView

Article connexe | Le nouveau « modèle chinois » pourrait-il être la raison pour laquelle le pays a interdit l’exploitation minière de Bitcoin ?

L’hiver arrive

Selon Gazeta Express, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence en décembre pour 60 jours, ce qui lui a permis d’allouer plus d’argent pour importer de l’énergie et mettre en œuvre des coupures de courant.

La faiblesse des approvisionnements en provenance de Russie a ravivé les craintes d’une pénurie d’électricité à l’approche de l’hiver le plus froid, provoquant une flambée des prix du gaz européen de plus de 30% mardi.

Un mineur, qui a requis l’anonymat et possède 40 GPU (unités de traitement graphique), a déclaré à . qu’il dépensait environ 170 € par mois en énergie et gagnait environ 2 400 € par mois grâce à l’exploitation minière.

L’extraction de crypto-monnaie est devenue plus populaire dans le nord du Kosovo, qui est principalement peuplé de Serbes qui refusent de payer les factures d’énergie parce qu’ils ne reconnaissent pas l’indépendance du Kosovo.

Le pays, avec une population de 1,8 million d’habitants, importe désormais plus de 40 % de son énergie, avec une demande importante en hiver, lorsque les habitants utilisent principalement l’énergie pour se chauffer.

Les mesures d’urgence énergétique peuvent sembler draconiennes, mais elles sont le résultat d’années de problèmes énergétiques au Kosovo, qui se sont manifestés par des pannes d’électricité dans tout le pays et ont été aggravés par un grave manque de contrôle et une économie défaillante. Alors que les mineurs de crypto ont pu puiser dans une énergie à faible coût, l’utilisation élevée d’électricité de l’extraction de crypto est incompatible avec un pays qui connaît des pannes de courant généralisées et un secteur du pays qui n’a commencé à payer son électricité que récemment.

Article connexe | Pourquoi la Chine a-t-elle interdit le minage de Bitcoin ? Voici les sept théories principales