Au milieu des problèmes de pollution, l’Haryana impose une interdiction complète des pétards dans les quartiers près de Delhi ; Détails à l’intérieur

Interdictions de cracker et Diwali : Alors que Diwali est au coin de la rue, les inquiétudes d’une augmentation de la pollution due aux crackers ont commencé à tourmenter les autorités. Maintenant, le gouvernement de l’Haryana a décidé d’interdire immédiatement la vente ainsi que l’utilisation de pétards dans les 14 districts de l’État qui relèvent de la région de la capitale nationale ou de la RCN. Les districts dans lesquels une interdiction totale des pétards a été imposée sont Gurugram, Charkhi Dadri, Bhiwani, Jhajjar, Faridabad, Karnal, Nuh, Mahendergarh, Panipat, Jind, Rohtak, Sonipat, Rewari et Palwal. L’arrêté sur la réglementation de la vente et de l’utilisation des pétards a été émis par l’Autorité nationale de gestion des catastrophes.

En dehors de ces 14 districts, l’Haryana compte huit autres districts qui ne relèvent pas de la RCN. La SDMA a déclaré que les villes et villages où la qualité de l’air est « mauvaise » en moyenne en novembre, sur la base des données de l’année dernière, relèveront également de la directive d’interdiction totale des pétards. En dehors de cela, les villes et villages où la catégorie de qualité de l’air est « modérée » ou inférieure ne pourraient éclater que des craquelins verts.

Pour Diwali et des festivals comme le Gurupurab, l’heure désignée pendant laquelle les gens peuvent faire éclater des pétards est de 20 heures à 22 heures, indique l’ordre, tandis que pour le Chhath Puja, cette période est de 6 heures à 8 heures. Le 24 décembre, les gens seraient autorisés à éclater des crackers à partir de 23h55, et ils seraient autorisés à les éclater jusqu’à 00h30 le 25 décembre, ce qui signifie que les gens auront une fenêtre de 35 minutes pour Noël. Une fenêtre similaire a également été accordée pour le Nouvel An, lorsque les gens pourront éclater des biscuits à partir de 23h55 le 31 décembre jusqu’à 00h30 le Nouvel An.

Une liste des villes et villages où ces restrictions seraient imposées serait rendue publique par le Haryana State Pollution Control Board dans les prochains jours, et dans les endroits où la vente de pétards serait autorisée, seuls les commerçants agréés pourraient s’adonner à cette activité. . Les plateformes de commerce électronique comme Amazon et Flipkart ne seraient pas autorisées à faciliter la vente de pétards dans l’État, a ajouté l’ordonnance.

