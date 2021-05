Au milieu des restrictions chinoises actuelles en matière de crypto-monnaie, est-il sage d’acheter NEO et TRON?

Récemment, la Chine a interdit aux institutions financières, et en fait à toute société de paiement, de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie. Cependant, cela n’est peut-être pas aussi grave que vous le pensez, car ce n’est pas la première fois que la Chine tente de restreindre le marché commercial.

Les Chinois peuvent toujours utiliser leurs banques locales et échanger des Yuan contre des crypto-monnaies, en supposant qu’ils n’indiquent pas qu’un transfert est destiné à acheter Bitcoin BTC / USD ou Ethereum ETH / USD.

Regard vers le futur

Bien que la Chine ait restreint les crypto-monnaies, ce n’est pas la fin. Néanmoins, vous devez être prêt à ce que le marché varie considérablement dans un contexte de confusion et de manque de clarté. En fait, l’ensemble du marché a récemment connu une spirale descendante, en particulier les crypto-monnaies dont les racines remontent à la Chine. Neo NEO / USD est considérée comme la première blockchain publique développée en Chine par Da Hongfei et Erik Zhang. TRON TRX / USD a des liens directs avec le gouvernement central chinois car il agit en tant que conseiller auprès des autorités nationales chinoises.

Ces deux crypto-monnaies centrées sur la Chine sont disponibles pour les investisseurs du monde entier, et au milieu d’une possible répression chinoise croissante, de nombreux investisseurs se demandent si NEO ou TRX est un pari plus sûr.

Neo est un concurrent d’Ethereum et offre une plate-forme aux développeurs pour créer des applications décentralisées et des contrats intelligents. TRON est un système d’exploitation basé sur la blockchain qui tente de garantir que la technologie est adaptée à un usage quotidien.

Devriez-vous vous en tenir à TRON?

Au 25 mai, TRON valait 0,075 $. Il y a à peine un mois, il se négociait à 0,105 $, ce qui implique 28,7% en un mois seulement.

En reculant davantage à la fin du mois de mars, le prix de TRON était de 0,056 $. Cela signifie que malgré la vente, Tron est toujours plus précieux aujourd’hui qu’il y a deux mois.

Si vous le voyez tomber en dessous de 0,050 $, il est difficile de le vendre, mais à sa valeur actuelle de 0,075 $, vous devriez probablement le conserver un peu plus longtemps.

Devriez-vous garder NEO?

Au moment d’écrire ces lignes, le 25 mai, NEO vaut 54,86 $. Il y a à peine un mois, le 25 avril, sa valeur était de 82,57 $, ce qui signifie que la valeur a chuté de 33,56%. Revenons en arrière avant d’évaluer une idée d’entreprise.

Le 25 mars, la valeur de Neo était de 40,97 $. Cela étant, nous pouvons conclure que du 25 mars au 25 avril, NEO est toujours 33,9% plus précieux qu’il ne l’était auparavant. Ce pourrait être une bonne idée de le conserver, étant donné qu’il a récemment recommencé à prendre de la valeur et qu’il a le potentiel d’atteindre la barre des 80 $ à un moment donné dans le futur. Cependant, si jamais vous le voyez commencer à descendre en dessous de 40 $, vous devriez probablement le vendre.

Les nouvelles ont plus d’impact sur notre scepticisme que sur notre courage

Lorsque nous regardons les chiffres, nous pouvons voir que sur TRON et NEO, nous pouvons voir une augmentation de 33% de la valeur par rapport à il y a deux mois. Bien que le prix des deux pièces ait chuté au cours du mois dernier, si vous les avez achetées il y a deux mois, vous êtes toujours vert et n’avez probablement rien à craindre.

Des nouvelles telles que les restrictions de la Chine apparaîtront constamment, c’est la vérité derrière l’augmentation de la popularité de ces pièces, cependant, les crypto-monnaies dans leur ensemble sont restées fortes et il y a de bonnes chances qu’elles continueront également.

