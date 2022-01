Au milieu des tensions croissantes sur l’Ukraine, Biden et Poutine appellent respectivement Zelensky et Erdogan

Au milieu d’une rafale de pourparlers internationaux de haut niveau centrés sur la situation dans l’est de l’Ukraine, un quatuor de présidents s’est réuni dimanche pour affirmer leurs partenariats respectifs avant trois sommets clés. Les présidents des États-Unis et de l’Ukraine se sont entretenus au téléphone, tandis que les dirigeants de la Russie et de la Turquie se sont parlé directement.

Après les appels téléphoniques, la Maison Blanche a publié une déclaration ferme ; tandis que le Kremlin, pour sa part, a transmis ce qu’un responsable américain de la sécurité a décrit comme des « insinuations habilement formulées » conçues pour susciter une incertitude sur ce que cela signifie exactement.

« Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont souhaités une bonne année, ont passé en revue la coopération bilatérale et ont réaffirmé leur détermination à continuer de renforcer le partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et la Turquie », ont déclaré des responsables du Kremlin dans un communiqué à la suite de l’appel.

« Les parties ont également abordé des questions mondiales, y compris les récentes propositions sur l’élaboration d’accords juridiquement contraignants qui garantiront la sécurité de la Russie, la situation dans le Caucase du Sud et les efforts pour résoudre les crises syrienne et libyenne », a déclaré le Kremlin.

Les conversations entre les présidents sont les dernières communications directes entre les dirigeants mondiaux au milieu des tensions centrées sur l’Ukraine. Les tensions découlent en partie de craintes concurrentes : la crainte de l’alliance occidentale que la Russie envahisse l’Ukraine ; et les Russes craignent que l’Ukraine ne rejoigne l’alliance de l’OTAN.

Ces derniers mois, la communauté internationale a de plus en plus spéculé sur ce que Poutine envisage de faire avec les quelque 120 000 soldats russes stationnés le long de la frontière avec l’Ukraine.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les mouvements de troupes ne signalaient aucune mauvaise intention, mais a clairement indiqué qu’elle ne voulait pas que l’Ukraine rejoigne l’OTAN.

La tension est telle que le jour même où Poutine s’est entretenu avec Erdogan, le président Joe Biden s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine », a déclaré dimanche l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. Psaki n’a pas précisé ce que cela impliquerait, mais a souligné une position américaine de longue date. « Il a réaffirmé l’attachement des États-Unis à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a-t-elle déclaré.

Les appels téléphoniques de dimanche font partie d’une série de dialogues de haut niveau visant à aborder la situation entre l’Ukraine et la Russie.

En fin de semaine dernière, les présidents américain et russe se sont entretenus pendant près d’une heure au téléphone, préparant le terrain pour les sommets sur la sécurité qui doivent avoir lieu en janvier. Les sommets se tiendront à Genève et comprendront une réunion sur la sécurité américano-russe les 9 et 10 janvier ; une réunion Russie-OTAN le 12 janvier ; et une session États-Unis-Russie-Europe le 13 janvier.

Les dirigeants politiques américains, quant à eux, laissent planer le spectre d’une attaque imminente. Le représentant démocrate de Californie, Adam Schiff, qui dirige le comité du renseignement de la Chambre des États-Unis, a envisagé le scénario de l’attaque lors d’une apparition dans la presse du nouvel an.

« Je crains que Poutine ne soit très susceptible d’envahir », a déclaré Schiff lors de son apparition dans l’émission « Face the Nation » de CBS News dimanche. « Franchement, je ne comprends toujours pas toute la motivation pour pourquoi, pourquoi maintenant il fait ça. Mais il semble certainement déterminé à le faire, à moins que nous ne puissions le persuader du contraire. »

Les sommets visent à détourner la belligérance et à produire des « ententes significatives » entre la Russie et les États-Unis, l’OTAN et l’Ukraine, a déclaré la semaine dernière un haut responsable de l’administration à la Maison Blanche.

« Cela ne peut vraiment se produire, pratiquement, que dans un environnement dans lequel nous assistons à une désescalade, dans lequel la situation s’améliore, et non dans un environnement dans lequel elle s’exacerbe », a déclaré le responsable.

Ni Biden ni Poutine n’assisteront aux réunions de Genève, a déclaré le responsable. Pendant ce temps, a noté le Kremlin, Poutine et Erdogan ont convenu dimanche de « maintenir le contact » l’un avec l’autre.