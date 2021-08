Au milieu d’ETH, AAVE & SNX, LINK peut-il avancer sa phase haussière ⋆ Crypto new media

L’espace crypto a été témoin d’une série de développements organiques centrés sur l’écosystème ces derniers temps. Cela a commencé avec la mise à niveau de Taproot de Bitcoin en juin et a été suivi par le plus récent hardfork londonien d’Ethereum et la mise à niveau de Grenade par Tezos. De plus, la mise à niveau MimbleWimble de Litecoin, en cours de développement depuis un certain temps, a récemment subi des changements majeurs dans le code et Cardano a également travaillé sur son événement Alonzo HFC.

Avec LINK en tête, la même manie a également été notée dans l’espace du réseau Oracle. Le co-fondateur de Chainlink Labs, Sergey Nazarov, a récemment annoncé que les développeurs du réseau travaillaient sur des ponts cross-blockchain. Compte tenu des récents exploits, les ponts devraient également posséder un composant de surveillance des risques de fraude.

Lors de l’événement annuel SmartCon de Chainlink, Nazarov a également souligné que les opérateurs de nœuds (connus sous le nom de Chainlink Keepers) seraient désormais en mesure d’effectuer des calculs hors chaîne.

Pour décomposer les choses, un gardien ressemble plus à une couche de service qui indique aux contrats intelligents comment et quand se comporter. Ils seraient sélectionnés parmi le pool existant d’opérateurs de nœuds fiables du réseau, et avec le temps, davantage de gardiens de niveau entreprise seraient ajoutés au réseau.

L’annonce a-t-elle déclenché le prix de LINK ?

Le prix de Chainlink avait déjà connu un rallye depuis le 21 juillet. Considérez ceci – la valeur de LINK a noté un pic massif de 104,3% au cours des 18 derniers jours. Une fois ventilé, le prix a enregistré une hausse de 81% jusqu’au 4 août, mais a réussi à augmenter de près de 20% au cours des trois derniers jours seulement. Par conséquent, il faut donner crédit à l’annonce pour avoir intensifié le rythme du rallye de l’alt.

Au cours de la même période (du 21 juillet au moment de la publication), la domination de la capitalisation boursière de l’alt a également connu une augmentation notable de 0,51% à 0,64%.

Le nombre de jetons LINK accessibles au public a également considérablement augmenté par rapport à son état stable de mai. La même chose a été indiquée par les données d’approvisionnement en circulation de Messari qui reflétaient une augmentation de 419 millions de jetons à 445 millions de jetons au cours de la période susmentionnée.

Le volume réel de LINK a également commencé à s’accélérer. Le 4 août seulement, par exemple, seuls 0,18 million de jetons ont été échangés, alors que le même, au moment de la publication, reflétait une valeur gonflée de 22,93 millions de dollars.

Toutes les mesures, lorsqu’elles sont vues conjointement, ajoutent encore au récit haussier de l’avenir du réseau et du prix du jeton. En fait, les mises à niveau susmentionnées qui devraient se produire sur le réseau de LINK sont déjà en ligne sur celui d’Ethereum. En fait, AAVE et SNX sont également dans leurs phases d’adoption respectives. Désormais, le retour sur investissement à un mois de ces trois alts s’élève à 44,96 % (ETH), 29,28 % (AAVE) et 14,36 % (SNX).