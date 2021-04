Au milieu du boom de la crypto, Cardano est un choix convaincant

Cardano (CCC:ADA-USD) ne vous vient probablement pas à l’esprit lorsque vous pensez aux crypto-monnaies, à moins que vous ne soyez très plongé dans les cryptos. Mais cela ne signifie pas que cela ne vaut pas la peine d’être exploré.

Source: Shutterstock

Il ne fait aucun doute que ces nouveaux investisseurs de la génération Z et de la génération Y qui entrent maintenant sur les marchés recherchent des alternatives au marché boursier de la vanille ordinaire que des générations d’investisseurs ont utilisé.

Certes, dans cet environnement de politique de taux d’intérêt zéro (ZIRP) qui nous accompagne vraiment depuis le krach de 2008, il ne sert à rien d’avoir de l’argent sur les comptes bancaires ou sur les marchés monétaires.

Le transfert de liquidités sur les marchés est le moteur du marché haussier actuel depuis des années. Et en 2020, entre les prêts commerciaux massifs et les chèques de secours en cas de pandémie, le système a été inondé d’encore plus d’argent qui a frappé les marchés.

Cardano et naissance de Cryptos

Ironiquement, c’est au lendemain de l’effondrement de 2008 que les cryptos ont commencé à prendre de la vapeur. Bitcoin (CCC:BTC-USD) avait fait son apparition en 2009 mais n’avait pas attiré trop d’attention. Les gens étaient encore sous le choc des répliques de l’effondrement massif du marché. Bitcoin a atteint 1 $ pour la première fois en février 2011.

Mais les investisseurs d’aujourd’hui étaient assez vieux pour comprendre à quel point un krach boursier peut être dévastateur. Si la maison de leurs parents est tombée sous l’eau, ou s’ils ont perdu leur emploi, ou si leur retraite a disparu, cela laisse une impression.

Bitcoin représentait une nouvelle façon. Presque comme l’Internet des devises. C’était décentralisé, donc c’était difficile à manipuler. Et c’était sécurisé, grâce à une nouvelle technologie appelée blockchain.

Ce qui s’est passé lorsque Bitcoin a gagné une audience, c’est que d’autres monnaies numériques ont vu le jour, chacune consacrée à un aspect des possibilités des cryptos.

Aujourd’hui, il y a une prolifération de cryptos. Et comme les actions, certains font face à une catastrophe et certains ne sont là que pour un argent rapide.

Qu’est-ce que la blockchain?

À mon avis, la découverte et la mise en œuvre de la blockchain est l’une des découvertes les plus significatives du début du 21e siècle. Au moins en ce qui concerne les marchés.

Cardano est tout au sujet de la blockchain et étend ses possibilités à travers les transactions et interfaces mondiales dans lesquelles les entreprises et les particuliers s’engagent chaque jour. Son objectif est de faciliter les transactions peer-to-peer (P2P), ainsi que d’autres transactions, en utilisant ses protocoles de consensus de preuve d’enjeu Ouroboros.

Fondamentalement, c’est du geek pour utiliser la blockchain pour sécuriser les transactions à grande échelle – des 5 $ que vous envoyez à un ami sur Venmo, à l’achat d’art NFT (jeton non fongible), à ​​la gestion des systèmes financiers. Et plus.

Alors que la technologie de la blockchain est complexe et que ses utilisations sont multiples, une explication simple est que la blockchain est une base de données qui permet une transparence totale des transactions mais fournit également un anonymat de pointe des participants. Voici une définition plus approfondie si vous souhaitez en savoir plus.

La crypto blockchain

Cardano est une crypto qui se concentre sur un protocole de chaîne de blocs propriétaire qui peut être utilisé pour apporter des changements aux protocoles de transaction traditionnels actuels où il y a généralement des intermédiaires.

La société est basée en Suisse et a distribué quatre succursales de sa crypto-monnaie ADA en Asie entre octobre 2015 et janvier 2017. Il y avait environ 26 milliards de pièces distribuées à cette époque.

Aujourd’hui, Bitcoin est en tête de tous les cryptos, et Cardano ne fait pas exception. C’est en grande partie parce que Bitcoin est le représentant du concept crypto. Alors que d’autres peuvent s’égarer dans un plus grand succès ou une ignominie, Bitcoin est le porte-étendard.

De manière impressionnante, Cardano a dépassé 1 $ pour la première fois cette année et pourrait légèrement surpasser Bitcoin à court terme. Si vous êtes intéressé par les cryptos, c’est une spéculation intéressante, compte tenu de l’intérêt croissant pour la blockchain et les crypto-monnaies.

A la date de publication, GS Early n’a aucune position dans le stock présenté dans cet article. Il n’avait pas (directement ou indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

GS Early est un rédacteur et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec de nombreux éditeurs et éditeurs financiers de premier plan pendant cette période. Il a vu quelques choses et en a entendu la plupart avant.