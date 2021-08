Au milieu du divorce de Kim Kardashian et Kanye West, il est apparemment le seul à vouloir changer de nom

in

En juillet, Kim Kardashian a révélé que sa ligne de beauté KKW Beauty serait temporairement fermée en août, et les fans se sont alors demandé si la star de télé-réalité supprimait le W du nom au milieu de la séparation du couple. Il s’est avéré, cependant, que le changement de marque était en préparation depuis un certain temps, même avec des contributions de Kanye West. Il a également été souligné à l’époque que Kim Kardashian ne supprimait pas l’Occident de ses comptes de médias sociaux. On dirait que ces intentions sont toujours intactes.