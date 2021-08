Au milieu du divorce, Kim Kardashian et Kanye West ont recommencé à passer du temps ensemble

in

D’après ce que les téléspectateurs ont vu lors de la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian, les choses n’allaient pas bien pour Kim Kardashian et Kanye West l’année dernière. Kardashian a déploré dans l’émission qu’elle voulait quelqu’un avec qui elle pourrait faire les “petites choses”, ce qui était compliqué par le fait que West vivait principalement dans un ranch du Wyoming. Leurs problèmes ont finalement fait boule de neige et Kardashian a demandé le divorce fin février. La procédure est toujours en cours, mais les deux hommes passent plus de temps ensemble ces derniers temps.