Au milieu du tollé, les États poussent la police à suivre une formation en santé mentale mental .

L’officier qui Cassandra Quinto-Collins dit, agenouillée sur le cou de son fils pendant plus de quatre minutes, lui a assuré qu’il s’agissait d’un protocole standard pour la sédation d’une personne en dépression.

«J’étais là à le regarder tout le temps», a déclaré Quinto-Collins à l’Associated Press. «J’avais juste confiance qu’ils savaient ce qu’ils faisaient.»

Angelo Quinto soeur avait appelé le 911 pour l’aider à le calmer lors d’un épisode de paranoïa le 23 décembre. Sa famille dit que Quinto n’a pas résisté aux officiers d’Antioche, en Californie – un qui a poussé son genou sur la nuque et un autre qui l’a retenu ses jambes – et le seul bruit qu’il a fait, c’est quand il a crié deux fois: «S’il vous plaît, ne me tuez pas.»

Les policiers ont répondu: «Nous n’allons pas vous tuer», a déclaré la famille. La police nie avoir exercé une pression sur son cou. Trois jours plus tard, le vétéran de la marine de 30 ans et immigrant philippin est décédé dans un hôpital.

C’est le dernier exemple frappant des dangers de la police des personnes ayant des problèmes de santé mentale. En réponse à plusieurs décès très médiatisés de personnes ayant des problèmes de santé mentale en garde à vue, les législateurs d’au moins huit États présentent une législation visant à modifier la façon dont les services répressifs répondent aux personnes en crise.

Les propositions s’appuient fortement sur une formation supplémentaire des agents sur la façon d’interagir avec les personnes ayant des problèmes de santé mentale. C’est une réponse courante lorsque les législateurs font face à un tollé généralisé face à la brutalité policière, comme les États-Unis l’ont vu l’année dernière après la mort de George Floyd à Minneapolis. Mais aucune des propositions ne semble répondre à la question fondamentale: la police devrait-elle être celle qui intervient lorsqu’une personne est atteinte de maladie mentale?

En Californie, les législateurs ont adopté une loi le 11 février qui, entre autres, obligerait les futurs officiers à suivre des cours universitaires traitant de la santé mentale, des services sociaux et de la psychologie, sans exiger de diplôme.

À New York, les législateurs ont proposé en janvier un effort pour obliger les forces de l’ordre à suivre un minimum de 32 heures-crédits de formation qui comprendraient des techniques de désescalade et d’interaction avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

La proposition est venue près d’un an après Rochester, New York, les officiers ont mis un capot de broche Daniel Prude tête et pressa son corps nu contre la rue jusqu’à ce qu’il cesse de respirer. La famille de la victime, comme celle de Quinto, a déclaré avoir appelé le 911 pour demander de l’aide après que Prude, qui est noire, ait commencé à avoir un épisode de santé mentale.

De même, dans l’Utah, la mère de Linden Cameron, 13 ans, a appelé le 911 en septembre parce qu’il était en panne et qu’elle avait besoin de l’aide d’un agent d’intervention en cas de crise. La police de Salt Lake City a fini par lui tirer dessus à plusieurs reprises alors qu’il s’enfuyait parce qu’ils croyaient qu’il avait proféré des menaces impliquant une arme.

Il a été hospitalisé et aucune arme n’a été retrouvée. Les agents n’étaient pas des spécialistes en intervention de crise, mais avaient une formation en santé mentale.

Le mois dernier, Utah Gov. Spencer Cox une législation signée qui créera un conseil pour normaliser la formation des équipes d’intervention policière en cas de crise dans tout l’État.

Au moins 34 États exigent déjà que les agents aient une formation ou une autre formation sur l’interaction avec des personnes qui ont des problèmes de santé physique ou mentale. Mais les experts en application de la loi estiment qu’une formation mise à jour est nécessaire et les agences sont loin derrière.

«La formation que la police a reçue au cours du passé, je dirais 25 ans, n’a pas changé de manière significative, et elle est dépassée, et elle ne correspond pas aux réalités d’aujourd’hui», a déclaré Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum, un groupe de réflexion basé à Washington. «Je veux dire que la dernière chose qu’une mère veut lorsqu’elle appelle la police, c’est qu’un policier utilise la force. Surtout dans une situation qui ne l’exigeait pas parce que les agents n’étaient pas formés à reconnaître une crise.

Certaines des nouvelles lois visent à renforcer ou à améliorer les normes. Mais comme la formation en santé mentale est un mandat dans une majorité d’États, certains défenseurs et experts estiment qu’elle ne préparera peut-être jamais complètement les agents à réagir.

Le Treatment Advocacy Center, un organisme à but non lucratif dédié au traitement des malades mentaux, a conclu dans un rapport de 2015 que les personnes atteintes de maladie mentale non traitée sont 16 fois plus susceptibles d’être tuées lors d’une rencontre avec la police que les autres.

«La solution qui aurait le plus d’impact sur le problème est d’empêcher les personnes atteintes de maladie mentale de se heurter aux forces de l’ordre en premier lieu», a déclaré Elizabeth Sinclair Hancq, co-auteur du rapport.

Comme ce n’est pas toujours possible, a-t-elle dit, une autre solution consiste à créer des programmes de corépondeurs dans lesquels un travailleur social ou un autre professionnel de la santé mentale assiste les agents lors de tels appels.

C’est ce que Philadelphie a introduit en octobre, des semaines avant que les officiers ne soient abattus Walter Wallace Jr., un homme noir, dans la minute qui suit son arrivée à son adresse pour la troisième fois en une journée alors qu’il souffrait d’une crise de santé mentale. La police a déclaré que Wallace avait ignoré les commandes de lâcher un couteau.

D’autres villes, dont Los Angeles, San Francisco et Portland, Oregon, ont des programmes similaires.

Pour les familles des victimes, qui disent maintenant regretter d’avoir appelé le 911 pour obtenir de l’aide, la formation nécessaire et la réforme législative se font attendre depuis longtemps.

« Rétrospectivement, ce n’était pas la meilleure idée d’appeler la police », a déclaré Isabella Collins, la soeur de Quinto, âgée de 18 ans, décédée en Californie. « Mais je voulais juste qu’il puisse se calmer, et j’ai pensé qu’ils pourraient l’aider. »

La police d’Antioche n’a pas divulgué les détails de la mort de Quinto pendant plus d’un mois. Le chef de la police Tammany Brooks a nié que les agents aient utilisé un genou ou quoi que ce soit d’autre pour exercer une pression sur la tête, le cou ou la gorge de Quinto. Une enquête et une autopsie sont en cours.

Le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La famille de Quinto a déposé une plainte pour décès injustifié contre la ville en février, affirmant qu’il «était décédé des suites directes de la force déraisonnable utilisée contre lui».

« Je suppose que c’était vraiment naïf de ma part de penser qu’il ne serait pas blessé », a déclaré Collins.

