Au milieu du verrouillage COVID-19, les chemins de fer indiens annoncent davantage d’annulations de trains; voir la liste ici

North Western Railways a suspendu 10 trains supplémentaires en raison du verrouillage déclenché par la deuxième vague de pandémie COVID-19 en cours.

Plus de trains spéciaux annulés! Lundi, la zone ferroviaire du nord-ouest des chemins de fer indiens a suspendu 10 trains supplémentaires en raison du verrouillage déclenché par la deuxième vague de pandémie COVID-19 en cours. Un porte-parole de North Western Railway a été cité dans un rapport de PTI disant qu’en raison du faible nombre de passagers, 10 services de train spéciaux ont été annulés. Ces services de train annulés comprennent le train spécial Jodhpur – Indore, le train spécial Jodhpur – Delhi Sarai Rohilla, le train spécial Jodhpur – Bilada, le train spécial Jodhpur – Barmer ainsi que le train spécial Sriganga nagar – Ambala. Ces services ferroviaires resteront annulés à partir du 19 mai 2021 jusqu’à de nouvelles commandes.

Outre ces services ferroviaires spéciaux, le nombre de voyages de quatre trains a également été réduit. À partir du 19 mai, le train spécial reliant Ajmer à Amritsar ne fonctionnera plus que le mercredi, au lieu de deux jours par semaine, jusqu’à de nouvelles commandes.

Pendant ce temps, plusieurs services ferroviaires ont également été annulés en raison de la tempête cyclonique «Tauktae». Voici les services de train, annulés par Western Railways en raison de la tempête cyclonique:

Trains annulés le 17 mai 2021

Train numéro 09115 Dadar – Bhuj

Train numéro 09455 Bandra Terminus – Bhuj

Train numéro 02971 Bandra Terminus – Bhavnagar Terminus

Train numéro 02972 Bhavnagar – Bandra Terminus

Train numéro 02945 Mumbai Central – Okha

Numéro de train 01465 Somnath – Jabalpur

Numéro de train 04322 Bhuj – Bareily

Train numéro 02755 Rajkot – Secunderbad

Train numéro 02756 Secunderbad – Rajkot

Train numéro 09456 Bhuj – Bandra Terminus

Train numéro 09004 Bhuj – Bandra Terminus

Train numéro 09116 Bhuj – Dadar

Numéro de train 04321 Bareily – Bhuj

Train numéro 01466 Jabalpur – Somnath

Numéro de train 04678 Mata Vaishno Devi – Hapa

Train numéro 01192 Pune – Bhuj

Train numéro 09238 Rewa – Rajkot

Train numéro 09240 Bilaspur – Hapa

Numéro de train 09572 Bhavnagar – Surendra nagar

Train numéro 09513 Rajkot – Veraval

Numéro de train 09503 Surendra nagar – Bhavnagar

Train numéro 09514 Veraval – Rajkot

Trains annulés le 18 mai 2021

Train numéro 09116 Bhuj – Dadar

Train numéro 09456 Bhuj – Bandra Terminus

Train numéro 02946 Okha – Mumbai Central

Numéro de train 01463 Somnath – Jabalpur

Numéro de train 04312 Bhuj – Bareily

Train numéro 09204 Porbandar – Secunderabad

Numéro de train 02941 Bhavnagar – Asansol

Numéro de train 06505 Gandhidham – Ksr Bengaluru

Numéro de train 04677 Hapa – Shri Mata Vaishno Devi Katra

Train numéro 09572 Bhavnagar – Surendranagar

Train numéro 09513 Rajkot – Veraval

Train numéro 09503 Surendranagar – Bhavnagar

Train numéro 09514 Veraval – Rajkot

Trains annulés le 19 mai 2021

Train numéro 08402 Okha – Puri

Train numéro 01191 Bhuj – Pune

Train numéro 09203 Secunderabad – Porbandar

Numéro de train 04679 Jamnagar – Shri Mata Vaishno Devi Katra

Train numéro 02946 Okha – Mumbai Central

Trains annulés le 20 mai 2021

Numéro de train 02942 Asansol – Bhavnagar

Trains annulés le 21 mai 2021

Train numéro 09565 Okha – Dehradun

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.