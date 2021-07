Au milieu du verrouillage, le Dastkar Bazaar de Pune est en ligne jusqu’au 22 juillet

in

Dastkar Bazaar est le guichet unique de Pune pour tout ce qui concerne l’artisanat et les métiers à tisser et une visite incontournable pour les aficionados. Maintenant, alors que les restrictions induites par Covid-19 font des ravages sur les marchés physiques de la ville, un mini bazar Dastkar a été mis en ligne pour soutenir les artisans et apporter le produit au consommateur.

Le marché virtuel proposera une grande variété d’options allant de l’art Kavad à la peinture Kalighat, de la broderie Lambani à Dhokra, du tissage Dhurrie, du tissage Bhujodi, du tissage Chanderi au tissage Phulkari. Alors que la place de marché virtuelle sera ouverte jusqu’au 22 juillet, ceux qui la rateraient pourront toujours accéder aux produits sur le site Web de Hands on Dastkar, qui fonctionne comme une plate-forme de commerce électronique.

Fondée en 1981, Dastkar est une organisation à but non lucratif qui soutient les artisans traditionnels, dont beaucoup sont des femmes et basés dans les villages, pour les aider à retrouver leur place dans le courant économique dominant. Le secteur de l’artisanat en Inde est le deuxième plus grand générateur d’emplois après l’agriculture.

Dastkar reconnaît que même si les artisans ont les compétences, les marchés sophistiqués et urbains les poussent au bord du gouffre, les marginalisant presque. Il existe encore un fossé entre l’artisan, qui est principalement originaire des zones rurales, et le consommateur urbain. Dastkar vise à combler ce fossé et à relier l’artisan au consommateur.

Depuis sa création en 1981, Dastkar s’emploie à préserver l’avenir du patrimoine artisanal riche et unique du pays. Dastkar a aidé les artisans par le biais de ses services d’assistance, notamment des ateliers sur le renforcement des capacités, la formation professionnelle, le développement de produits et l’innovation de conception collaborative ; ainsi, les aidant à transformer leurs compétences traditionnelles en produits qui plaisent au consommateur contemporain. Ceci, à son tour, fournit à l’artisan une source stable de revenus et un emploi permanent.

La plate-forme marketing de Dastkar permet à la communauté des artisans d’éviter les intermédiaires exploiteurs et d’opérer directement sur le marché.

