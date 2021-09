Au milieu d’un fort retour, les Altcoins ajoutent 100 milliards de dollars en 24 heures, Ethereum (ETH) au-dessus de 3100 $

L’espace cryptographique global a fortement rebondi au milieu de la reprise du marché mondial mercredi, menée par des commentaires positifs de la Fed. C’est l’espace altcoin qui mène le rallye du marché de la crypto en ajoutant 100 milliards de dollars au marché global de la crypto.

publicité

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde Ethereum (ETH) affiche des gains sains atteignant 10% et dépassant les niveaux de 3 100 $. Il s’agit d’un fort rebond par rapport à ses niveaux de support cruciaux de 2800 $.

Cependant, selon le rapport Santiment, l’offre d’ETH à la bourse a légèrement augmenté au cours de la récente tendance à la baisse. L’offre globale d’échanges reste encore faible.

Courtoisie : Santiment

Dans le même temps, le ratio MVRV à 7 jours pour Ethereum montre que les détenteurs à court terme sont à perte. Mais cela signifie aussi que nous sommes actuellement dans la zone sous-évaluée. De plus, le réseau des EPF n’est pas si encourageant. Le rapport Santiment note :

La croissance du réseau d’ETH a stagné au cours des derniers mois, même après le creux du prix. Le prix a continué d’augmenter mais les participants au réseau continuent de varier, cet écart n’est généralement pas un signe sain.

Un regard sur l’espace Altcoin

Tous les dix premiers altcoins ont réalisé des gains solides entre 9 et 20% au moment de la rédaction de cet article. L’ADA de Cardano est en hausse de 11,5% et se négocie à 2,27 $ et une capitalisation boursière de 72,4 milliards de dollars.

Bien qu’il soit en retrait dans son récent combat contre la SEC, le XRP de Ripple a gagné 10 % aujourd’hui, dépassant 1,0 $.

Le très populaire Solana (SOL) est en hausse de 15% au moment d’écrire cette histoire et se négocie à 147 $. Toute cassure haussière au-dessus de 150 $ peut conduire à un rallye plus loin. De même, Polkadot (DOT) a également gagné 16,5% aujourd’hui, dépassant les 30 $. Au moment de mettre sous presse, Polkadot se négocie à 31,98 $ et a une capitalisation boursière de 31,3 milliards de dollars.

L’espace altcoin a extrêmement bien fonctionné cette année jusqu’à présent. Le marché global des altcoins a ajouté 1 milliard de dollars au marché de la cryptographie cette année jusqu’à présent.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.

Lien source

Vues de la publication : 16