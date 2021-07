Au milieu d’un pessimisme rampant, conservez les actions de QS grâce aux bénéfices

in

Au cas où vous n’auriez pas reçu le mémo, fabricant de batteries de véhicules électriques (EV) à semi-conducteurs QuantumScape (NYSE :QS) devrait publier ses résultats financiers du deuxième trimestre après la clôture du marché le 27 juillet. Cela soulève donc la question de savoir s’il est logique de détenir des actions QS maintenant.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Après la perte meurtrière de l’entreprise au premier trimestre, il est compréhensible que les parties prenantes actuelles de QuantumScape soient craintives. Comme le dit la vieille expression, une fois mordu, deux fois timide.

D’un autre côté, les investisseurs à contre-courant peuvent adopter une position totalement différente. Pour autant que nous sachions, il suffira peut-être d’une seule bonne nouvelle pour envoyer l’action QS dans un rallye de soulagement après les bénéfices.

Ainsi, même si vous n’êtes pas le plus grand fan de QuantumScape, l’action QS pourrait présenter une opportunité commerciale de premier ordre. Peut-être, même si l’entreprise n’est pas forcément florissante, elle s’améliore au moins.

Un regard plus attentif sur QS Stock

Sans aucun doute, mon commentaire « pas florissant » suscitera quelques critiques.

Mais alors, les chiffres peuvent indiquer que tout n’est pas parfait pour QuantumScape pour le moment.

Par exemple, l’action QS a un ratio cours/bénéfice sur 12 mois de -6,12 $. C’est problématique lorsque le cours de l’action est d’environ 22,50 $ cet après-midi.

Les traders axés sur la dynamique n’aimeront probablement pas non plus la tendance à la baisse de l’action. N’oubliez pas que le cours de l’action QuantumScape a atteint 132,73 $ l’année dernière.

Dans cet esprit, les investisseurs à long terme pourraient choisir d’attendre que l’action QS renverse sa tendance globale à la baisse avant de prendre une position longue sur le nom.

Pour un jeu de gains rapide, cependant, QuantumScape semble attrayant, car ses déceptions antérieures pourraient conduire à une surprise positive.

Frapper les patins

Certes, il est difficile d’effacer de l’esprit le souvenir des performances de QuantumScape au premier trimestre.

À cette époque, la société a signalé une perte nette douloureuse de 20 cents par action.

Cela se compare défavorablement à la perte de 6 cents par action de QuantumScape au même trimestre un an plus tôt. De plus, les analystes interrogés par FactSet ne se préparaient, en moyenne, qu’à une perte de 7 cents par action.

En plus de tout cela, QuantumScape n’a enregistré aucun chiffre d’affaires au premier trimestre.

De plus, ajoutant l’insulte à l’injure, un rapport cinglant de Capitale du Scorpion a accusé que “l’entreprise n’est pas différente des autres promotions SPAC et fraudes EV récemment exposées”.

Selon ce rapport (et je ne peux ni le confirmer ni le nier), QuantumScape “affirme avoir un” matériau magique “qui a conduit à une batterie à semi-conducteurs révolutionnaire pour les véhicules électriques”.

Par conséquent, les spectateurs causals pourraient conclure que QuantumScape frappe les patins, à la fois financièrement et en termes de réputation de l’entreprise.

Et maintenant, avec une publication des résultats à venir, où ira l’action QS à partir d’ici ?

Notes faibles, cible élevée

Maintenant, voici où les choses deviennent confuses. Les analystes sont à la fois optimistes et pessimistes à propos de QuantumScape, semble-t-il.

Comment est-ce possible? Commençons par le fait que, sur sept analystes couvrant QuantumScape, seuls deux d’entre eux évaluent les actions comme un « achat ».

Cela représente un ratio de notation « achat » de seulement 29 %, ce qui est bien en deçà de la moyenne de 55 % parmi les S&P 500 actions.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, l’objectif de cours moyen pour l’action QS parmi les analystes est de 40 $. C’est assez ambitieux, étant donné que le cours de l’action est inférieur à 23 $.

Les experts reconnaissent peut-être que QuantumScape, en tant que pionnier dans le domaine des batteries rechargeables à anode au lithium à l’état solide, est en avance sur la courbe.

Et il est possible que les analystes se contentent de couvrir leurs paris – et leur réputation – en réservant leurs notes d’« achat » jusqu’à la publication des données du deuxième trimestre de l’entreprise.

Personnellement, je ne ressens jamais le besoin d’obtenir la bénédiction d’un analyste avant de posséder une action.

Si vous croyez en l’entreprise, il n’est pas nécessaire de céder vos actions QuantumScape avant la publication des résultats du deuxième trimestre.

En outre, lorsque la barre est maintenue basse, il ne faut pas de chiffres spectaculaires pour impressionner les investisseurs ou les analystes, d’ailleurs.

La ligne de fond

Les résultats du deuxième trimestre de QuantumScape seront surveillés de près par les parties prenantes de la société ainsi que par les analystes de Wall Street.

Les attentes sont au mieux mitigées et au pire pessimistes.

Et c’est exactement pourquoi les traders à contre-courant peuvent conserver leurs positions ou même acheter plus d’actions QS. Après tout, quand on attend peu de choses, de grandes choses peuvent arriver.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.