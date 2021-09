Au milieu d’un procès, Activision Blizzard Devs dépose une plainte contre le NLRB

Image : Blizzard

Hier, les employés d’Activision Blizzard représentés par le groupe de travailleurs ABetterABK ont déposé une plainte contre l’éditeur Call of Duty auprès du National Labor Review Board, l’accusant de démanteler les syndicats. Cela fait suite à un procès explosif en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés dans l’entreprise.

« La direction d’Activision Blizzard utilise des tactiques coercitives pour tenter d’empêcher ses employés d’exercer leurs droits à s’unir et d’exiger un lieu de travail plus équitable, durable et diversifié », le CODE-CWA (Campagne pour organiser les employés numériques), qui s’est associé à ABetterABK pour le procès, a écrit dans un communiqué de presse aujourd’hui.

“Si le NLRB statue en notre faveur, la décision sera rétroactive et nous créerons un précédent selon lequel aucun travailleur aux États-Unis ne peut être intimidé de parler d’arbitrage forcé”, a écrit le groupe sur Twitter.

Selon la plainte, Activision Blizzard a déclaré aux employés « qu’ils ne peuvent pas communiquer avec ou discuter des enquêtes en cours sur les salaires, les heures et les conditions de travail », et a tiré parti de ses politiques de médias sociaux, de sa « surveillance » et des « interrogatoires » des employés pour essayer de punir les employés. pour s’être engagé dans une activité de travailleur protégée par la loi fédérale.

“Nous pensons qu’étant donné qu’ils sont si francs, les dirigeants essaient de se débarrasser d’eux”, a déclaré un employé actuel à Vice’s Waypoint. Ils ont déclaré que cela avait contribué à ce que certains employés se taisent ou quittent complètement l’entreprise. “Nous avons déjà vu des représailles, alors j’ai peur”, ont-ils déclaré à Waypoint.

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les employés d’Activision Blizzard ont organisé un débrayage sur le campus de Blizzard à Irvine pour protester contre les inégalités le 28 juillet 2021. Photo : David McNew (.)

Un procès intenté en juillet par le département californien de l’emploi et du logement équitables a accusé Activision Blizzard de culture de travail «frat boy» qui pourrait servir de «terrain fertile au harcèlement et à la discrimination à l’égard des femmes», y compris des salaires inégaux et des «commentaires et avances sexuels indésirables. ” Les retombées de ce procès, qui, selon l’entreprise, dénaturaient certains événements passés et ne reflétaient pas sa culture de travail actuelle, ont conduit les employés actuels et anciens à signer une lettre ouverte et à lancer une grève d’une journée condamnant la réponse de l’entreprise.

Cela a également entraîné la formation d’ABetterABK, un groupe de travailleurs au nom des employés d’Activision, Blizzard et King, qui a depuis appelé la direction à apporter plusieurs changements, notamment l’augmentation de la transparence des salaires, l’amélioration des diverses pratiques d’embauche et la fin de l’arbitrage forcé. Sept semaines plus tard, la direction d’Activision Blizzard, dirigée par le PDG Bobby Kotick, n’a toujours pas reconnu les demandes du groupe.

L’entreprise n’a pas encore répondu aux réclamations du procès californien devant les tribunaux et, entre-temps, a fait appel aux services du cabinet d’avocats WilmerHale, qui se spécialise entre autres dans l’aide aux entreprises pour lutter contre les efforts de syndicalisation, pour les aider à revoir et à réformer leurs pratiques en matière de ressources humaines.

ABetterABK a également critiqué cette décision, affirmant que la société était en conflit d’intérêts en raison de ses liens commerciaux préexistants avec Activision Blizzard. “Nous vous appelons, ainsi que votre équipe de direction, à faire mieux et à répondre pleinement à notre liste de demandes”, a déclaré le groupe dans un communiqué le mois dernier.