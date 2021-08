Au milieu d’un rassemblement stupéfiant de 7,280%, Alchemy Pay (ACH) se prépare à lancer la principale passerelle Crypto-Fiat ⋆ Crypto new media

Alchemy Pay (ACH), un projet de cryptographie qui a bondi de plus de 7 280 % au cours des deux dernières semaines à la suite d’une inscription sur Coinbase, annonce le déploiement d’une carte virtuelle qui sera acceptée par des millions de commerçants sur les réseaux Visa et Mastercard. .

Cette décision est conçue pour stimuler l’adoption de nombreuses crypto-monnaies, permettant aux gens de dépenser leurs actifs numériques dans le monde réel.

La carte cryptée prendra en charge plus de 40 types d’actifs numériques et pourra être utilisée sur des plateformes de commerce électronique populaires comme Amazon et eBay, selon un communiqué de presse d’Alchemy.

La carte virtuelle peut également être liée à des portefeuilles numériques tels que Google Pay et PayPal. Alchemy prévoit de déployer les services de cartes d’ici la fin de l’année ou début 2022.

Alchemy Pay est une passerelle de paiement hybride crypto et fiat qui opère dans 65 pays. Les utilisateurs peuvent recevoir des paiements dans leur devise locale préférée, quels que soient le mode de paiement et la devise de l’expéditeur.

Selon le site Web de l’entreprise, les consommateurs sont incités à payer des frais de transaction compétitifs. Le protocole de paiement récompense également les clients avec les jetons ACH basés sur Ethereum du projet pour chaque transaction cryptographique. Les partenaires sont récompensés par ACH en s’intégrant à Alchemy et en permettant les paiements cryptographiques pour les commerçants.

ACH se négocie autour de 0,11 $ au moment de la rédaction après avoir atteint un creux d’environ 0,001355 $ le 21 juillet, selon CoinGecko.

ACH a d’abord augmenté après avoir été répertorié sur Coinbase Pro, puis sur toutes les plateformes de Coinbase. L’échange de crypto Binance s’est également associé à Alchemy Pay pour rationaliser les services de paiement des clients et des commerçants sur les systèmes de monnaie fiduciaire et numérique.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Mattia Mazzucchelli

Lien source