Au milieu d’une demande élevée approchant la résistance clé, une cassure est-elle imminente ?

SUSHIUSDT a gagné environ 7,6% au cours des dernières 24 heures face au récent FUD d’un pirate informatique blanc anonyme qui a participé au programme de primes de bogues ImmuneFi de la plate-forme. L’échange décentralisé [DEX] reste le trading lié à la fourchette dans les niveaux de résistance et de support significatifs de 5,9681 $ et 22,5674 $ sur les délais les plus élevés. Pendant ce temps, le délai de 4 heures donne des indices que nous pourrions nous diriger vers la limite supérieure de la fourchette de prix à long terme.

Examinons plus en profondeur les graphiques des prix de l’échange décentralisé AMM, à partir de la période quotidienne.

Analyse des graphiques quotidiens SUSHISWAP (SUSHI)

Le jeton de gouvernance SUSHI est entré dans une phase de correction le 26 août, le RSI passant sous le niveau 25 par le haut. Il envoie le graphique des prix dans un canal en expansion entouré de modèles de divergence haussière et baissière le 10 septembre et le 16 septembre ’21.

Un modèle de chandelier engloutissant haussier s’est fermé au-dessus d’une résistance baissière à l’intérieur de la barre [$9.0609] le 25 septembre, montrant l’immunité à l’interdiction de la cryptographie chinoise et suggérant une flambée des prix vers la limite supérieure du canal en expansion à 16,1864 $.

Analyse graphique SUSHISWAP (SUSHI) 4 heures

Les annotations du graphique 4HR ci-dessus montrent que le SUSHIUSDT entre dans une structure de marché liée à une fourchette après que le RSI soit passé sous le niveau 25 le 18 septembre 21 00:00.

Un modèle de divergence haussière assez récent le 29 septembre 20h00, qui a forcé le RSI au-dessus du niveau-75, montre que les taureaux se préparent à sortir de la fourchette de prix actuelle.

Scénario haussier/baissier

Un prix proche du plafond de 11,9625 $ avec une deuxième entrée du RSI au-dessus du niveau 75 confirmera la domination absolue des taureaux. Au contraire, nous pourrions assister à une nouvelle baisse des prix si les ours forcent le prix du SUSHI en dessous du support de 8,51 $.

Niveaux intrajournaliers SUSHISWAP SUSHI

Taux au comptant : 10,7482 $ Tendance à moyen terme [H4]: Ralentissement Biais baissier Volatilité : Bas Support : 8,510 $ et 9,2308 $ Résistance : 11,9625 $ et 16,1864 $

