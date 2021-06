Au milieu d’une deuxième vague grave de COVID-19, les patients font face à la culpabilité du survivant, au traumatisme de l’hospitalisation

Plusieurs organisations ont également décidé de se joindre à la cause

Coronavirus en Inde : La deuxième vague de coronavirus a fait des ravages majeurs en termes de santé mentale, encore plus que l’anxiété qui a été observée lors de la première vague, et l’émergence de maladies supplémentaires comme le champignon noir n’aide pas la situation. Selon un rapport publié dans IE, de nombreuses personnes souffrent de la culpabilité des survivants au cours de la deuxième vague, ayant l’impression de ne pas en avoir fait assez, a déclaré le professeur Meena Hariharan du Centre de psychologie de la santé de l’Université d’Hyderabad. Elle a ajouté que de nombreuses autres personnes ne sont pas non plus en mesure de faire face au traumatisme auquel elles ont été confrontées pendant leur hospitalisation. Maintenant, le Dr Hariharan et plusieurs autres experts en santé mentale se sont associés afin de ramener SERV-Me ou la réadaptation sociale et émotionnelle des victimes de virus et des services médicaux.

Plusieurs organisations ont également décidé de se joindre à la cause et, le 19 mai, leur ligne d’assistance téléphonique gratuite a été relancée pour les personnes qui pourraient avoir besoin de services de télémédecine et de soutien psychologique, indique le rapport.

Plusieurs personnes qui sont rentrées chez elles après une hospitalisation souffrent d’un comportement altéré car elles se souviennent à nouveau des cas de personnes décédées dans le service, tandis que d’autres qui ont perdu des membres de leur famille ont l’impression qu’elles auraient pu faire plus mais ne l’ont pas fait. Ce sont des personnes comme celles-ci que SERV-Me vise à aider.

Des conseils psychosociaux peuvent être sollicités au 040-48214775 entre 9h et 21h, tandis que les personnes peuvent demander des services de télémédecine pendant les mêmes heures au 040-48213272.

Le rapport indique que pas moins de 2 000 appels ont été suivis par six médecins et 25 psychologues au cours des deux dernières semaines. Cependant, alors que beaucoup de gens se sentent mieux après avoir exprimé leurs sentiments, ce n’est pas là que les choses s’arrêtent. Le professeur Hariharan a déclaré que le problème avec les télécommunications est qu’ils ne sont pas capables de regarder le langage corporel de la personne et donc, afin d’évaluer leurs sentiments et l’intensité et la gravité de la situation, ils doivent s’appuyer sur des indices non verbaux basés sur l’audition. ce qui le rend plus difficile.

Les conseils vont de la gestion du temps et de la routine à la demande aux gens d’avoir une autre session dans quelques jours, car l’idée est d’amener ces personnes à s’aider elles-mêmes car ce sont elles qui doivent gérer ce qu’elles ressentent, a déclaré le professeur Hariharan. Cela signifie une réduction du temps libre dont ces personnes disposent, car cela peut les amener à imaginer des choses qui pourraient causer de l’anxiété et les déclencher.

Le rapport indique également que dans de nombreux cas, le manque de conseils concernant les soins à domicile appropriés d’un patient souffrant de COVID-19 est également une cause d’agonie et d’anxiété, c’est pourquoi les médecins traitant SERV-Me ont également guidé les familles sur les moyens de prendre prise en charge des malades. De plus, les médecins fournissent également des informations concernant les lits d’hôpitaux, les ambulances et l’oxygène sur la base d’informations mises à jour et vérifiées.

