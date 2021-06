Au milieu d’une pénurie de vaccins, l’hôpital privé de Delhi commence un vaccin à Rs 1800 par dose

L’installation au volant Select City Walk fournit également le vaccin Covaxin au prix de 1450 Rs par dose.

Au milieu de la pénurie de vaccins contre le coronavirus dans la capitale nationale, un hôpital privé de la ville a déployé le vaccin contre le coronavirus le plus cher à ce jour. L’hôpital Moolchand de la ville a commencé à administrer aux adultes éligibles le vaccin Covaxin à Rs 1800 par dose à partir d’aujourd’hui, a rapporté l’Indian Express. L’hôpital qui administrait jusqu’à présent le vaccin contre le coronavirus Covishield a commencé le jab Covaxin à partir d’aujourd’hui. Un total de 50 adultes éligibles seront administrés aujourd’hui par l’hôpital.

Vibhu Talwa, administrateur de l’hôpital, a déclaré à l’Indian Express que les clients paieraient volontiers un prix plus élevé pour une expérience fluide, car le vaccin sera administré dans leur véhicule privé avec les membres de leur famille et les médecins. Talwa a également déclaré que le coût du vaccin est plus élevé car le prix du vaccin Covaxin est plus élevé pour les hôpitaux privés que celui du vaccin Covishield.

En plus de la fourniture gratuite de vaccins contre le coronavirus dans les centres gouvernementaux, les vaccins contre le coronavirus sont également administrés dans les hôpitaux privés de la ville, allant de Rs 1100 par dose au prix le plus élevé de Rs 1800 facturé par l’hôpital Moolchand. Parmi les autres centres de vaccination au volant disponibles dans la ville, citons le centre commercial DLF Avenue de l’hôpital Max et le centre commercial Chanakya où Covishield est administré au prix de 1 100 roupies par dose. Au centre commercial de Vegas, le Akash Superspeciality Hospital fournit Covishield au prix de Rs 1400 par dose.

L’installation au volant Select City Walk fournit également le vaccin Covaxin au prix de 1450 Rs par dose. La pénurie de vaccins dans la capitale nationale se poursuit car la vaccination pour le groupe d’âge 18-44 ans reste suspendue au cours des 10 derniers jours en raison d’un retard d’approvisionnement.

