Au milieu d’une surveillance réglementaire croissante, Uniswap (UNI) restreint les jetons d’actions sur son application de trading ⋆ Crypto new media

L’examen minutieux croissant de l’espace cryptographique de la finance décentralisée (DeFi) oblige les acteurs DeFi de premier ordre à prendre des mesures cruciales. Échange décentralisé (DEX) Uniswap Labs a déclaré qu’il avait commencé à restreindre des dizaines de jetons sur son application de trading.

Cela inclut certains des jetons boursiers qui reflètent le prix des sociétés cotées en bourse de Wall Street comme Facebook (NASDAQ : FB), Tesla (NASDAQ : TSLA) et d’autres. Uniswap dit qu’il surveille de près le « paysage réglementaire en évolution ». Ainsi, il a qualifié sa récente décision de “cohérente avec les actions prises par d’autres interfaces DeFi”.

Mais il n’y a aucun changement dans le protocole Uniswap sous-jacent qui permet à ces actifs d’être négociés. Cela signifie que d’autres interfaces utilisées pour accéder à Uniswap peuvent toujours faciliter le commerce des actions synthétiques. Les récents avertissements émis par le président de la SEC, Gary Gensler, ont lancé un avertissement majeur aux DEX. Dans un discours prononcé la semaine dernière lors d’une réunion du comité de l’American Bar Association, Gensler a déclaré :

« Ne vous méprenez pas : peu importe qu’il s’agisse d’un jeton boursier, d’un jeton à valeur stable adossé à des titres ou de tout autre produit virtuel offrant une exposition synthétique aux titres sous-jacents. Ces plates-formes, que ce soit dans l’espace financier décentralisé ou centralisé, sont impliquées par les lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre de notre régime de valeurs mobilières. »

Uniswap suit Binance

La récente décision d’Uniswap intervient après que Binance a suspendu les jetons d’actions la semaine dernière. Suite à une forte action réglementaire, Binance doit interrompre ce service. En plus des jetons boursiers, Uniswap suspendra également la négociation de jetons qui suivent la valeur de l’or, des contrats à terme sur le pétrole, du won coréen, du yen japonais et d’autres versions synthétiques de devises numériques comme Bitcoin et Litecoin.

Les mesures réglementaires ont obligé les échanges crypto à prendre des mesures décisives à cet égard. Plus tôt lundi, l’échange de crypto FTX a réduit son effet de levier à un cinquième, soit 20x contre 100x sur les appels de marge faisant allusion à des mesures réglementaires. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a fait l’annonce officielle via son compte Twitter. Suite à cela, le PDG de Binance, changpeng Zhao, a également fait une annonce similaire plus tard lundi.

