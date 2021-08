Au moins 11 exoplanètes peuvent héberger une vie microbienne semblable à la Terre

27/08/2021 à 08h00 CEST

Les astronomes ont identifié au moins 11 exoplanètes, situées entre 35 et 150 années-lumière de la Terre (très proches en termes astronomiques), dans lesquelles ils estiment que la vie pourrait selon toute probabilité exister.

Il s’agit d’une nouvelle classe de planètes habitables, appelées planètes « hycéennes » car elles sont recouvertes d’océans aux atmosphères riches en hydrogène, dont il pourrait y avoir des dizaines de plus que celles identifiées jusqu’à présent.

Il a été découvert par des recherches menées par Nikku Madhusudhan, du Cambridge Institute of Astronomy, qui publiera ses résultats dans The Astrophysical Journal.

De nombreux Hycéens identifiés par les chercheurs sont plus grands et plus chauds que la Terre, mais ont les caractéristiques d’abriter de grands océans qui pourraient abriter une vie microbienne similaire à celle trouvée dans certains des environnements aquatiques les plus extrêmes de la Terre, notent les chercheurs.

Et ils ajoutent : ces planètes permettent également une zone habitable beaucoup plus large, ni trop proche ni trop éloignée de leur étoile pour exclure la vie telle que nous la connaissons, par rapport aux planètes qui ressemblent davantage à la Terre.

Cela signifie qu’ils pourraient abriter la vie même s’ils se trouvent en dehors de la plage où une planète semblable à la Terre devrait se trouver pour être habitable.

Sujet connexe : La Terre est en vue des exoplanètes

Adieu les super Terres ?

Adieu les super Terres ?Jusqu’à présent, les astronomes ont principalement recherché des planètes de taille, de masse, de température et de composition atmosphérique similaires à la Terre, dans leur tentative de trouver un indice de vie au-delà de notre planète.

Cependant, la découverte de ces Hycéans uniques pourrait signifier que trouver des biosignatures de vie en dehors de notre système solaire est une réelle possibilité, notent les chercheurs dans un communiqué.

Depuis que la première exoplanète a été identifiée il y a 30 ans, des milliers de planètes ont été découvertes en dehors de notre système solaire.

La grande majorité d’entre elles sont des planètes dont la taille varie de la Terre à Neptune : elles sont souvent appelées « super-Terres » ou « mini-Neptunes » : elles peuvent être des géantes de roche ou de glace avec des atmosphères riches en hydrogène, ou quelque chose entre les deux .

La plupart de ceux identifiés sont plus petits que Neptune, mais trop gros pour avoir des intérieurs rocheux comme la Terre.

Des études antérieures sur ces planètes avaient montré que la pression et la température en dessous de leurs atmosphères riches en hydrogène seraient trop élevées pour soutenir la vie.

Surprise à 110 années-lumière

Surprise à 110 années-lumièreCependant, une étude par l’équipe de Madhusudhan de l’exoplanète appelée K2-18b, découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler, et qui jusqu’à présent était considérée comme une super-Terre, a fourni une grande surprise.

C’est un mini-Npetune qui contient de l’eau et orbite autour de l’étoile naine rouge K2-18 tous les 33 jours à 110 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion.

En 2019, deux études indépendantes, qui combinaient les données de différents télescopes, ont découvert que K2-18 contenait des quantités importantes de vapeur d’eau dans son atmosphère, une nouveauté pour une planète qui se trouve dans une zone habitable par rapport à son étoile.

L’équipe de Madhusudhan est maintenant allée plus loin : elle a découvert que des exoplanètes telles que K2-18 pouvaient soutenir la vie dans certaines conditions.

Cela l’a amené à creuser encore plus profondément et à déployer une enquête plus large sur l’ensemble des propriétés planétaires et stellaires similaires à celles de K2-18, dans lesquelles ces conditions de vie seraient possibles.

Cette recherche a également permis de découvrir quelles exoplanètes connues peuvent satisfaire à ces conditions et si leurs biosignatures peuvent être observables.

Nouvelle catégorie de planètes

Nouvelle catégorie de planètesC’est ainsi que l’équipe de Madhusudhan est arrivée à la conclusion qu’il existe une nouvelle catégorie de planètes hycéennes, avec des océans de surface massifs abrités par des atmosphères riches en hydrogène.

Les planètes hycéennes peuvent être jusqu’à 2,6 fois plus grandes que la Terre et avoir des températures atmosphériques allant jusqu’à près de 200 degrés Celsius, selon leurs étoiles hôtes, mais leurs conditions océaniques pourraient être similaires à celles propices à la vie microbienne qui existent dans les océans de la Terre, notent les chercheurs.

Ils notent également que ces exoplanètes peuvent inclure à la fois des mondes “sombres” bloqués par les marées qui peuvent avoir des conditions habitables uniquement sur leurs côtés nocturnes permanents, et des mondes “froids” qui reçoivent peu de rayonnement de leurs étoiles.

Les planètes de cette taille dominent la population exoplanète connue, bien qu’elles n’aient pas été étudiées avec autant de détails que les super-Terres.

Les chercheurs considèrent que les mondes hycéens sont susceptibles d’être assez communs, ce qui signifie que les endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie dans d’autres parties de la Galaxie ont peut-être jusqu’à présent été cachés en plein jour.

“Nous avons découvert qu’un certain nombre de traces de biomarqueurs terrestres susceptibles d’être présentes dans les atmosphères hycéennes seront facilement détectables en utilisant un temps d’observation modeste avec le télescope spatial James Webb (JWST)”, écrivent les chercheurs dans leur article.

Pas facile

Pas facileCependant, la taille seule ne suffit pas pour confirmer si une planète est hycéenne : d’autres aspects tels que la masse, la température et les propriétés atmosphériques sont nécessaires pour la confirmation, préviennent les scientifiques.

Ce ne sera pas une tâche simple : déterminer quelles sont les conditions sur une planète à plusieurs années-lumière, implique d’abord de déterminer si la planète se trouve dans la zone habitable de son étoile.

Ensuite, nous devons rechercher des signatures moléculaires pour déduire la structure atmosphérique et interne de l’exoplanète, qui régit les conditions de surface, la présence des océans et le potentiel de vie.

Les astronomes rechercheront également certaines signatures biologiques qui pourraient indiquer la possibilité de la vie, convaincus que la détection du moindre biosignal transformerait notre compréhension de la vie dans l’univers.

Référence

RéférenceHabitabilité et biosignatures des mondes hycéens. Nikku Madhusudhan et al. Acceptées pour publication dans The Astrophysical Journal, les prépublications d’articles scientifiques sont disponibles sur arXiv, l’archive. arXiv : 2108.10888 [astro-ph.EP]

Photo du haut : Dessin d’un artiste d’un monde « héanique », une exoplanète potentiellement habitable, chaude, recouverte d’océans et d’atmosphères riches en hydrogène. Amanda Smith, Université de Cambridge.