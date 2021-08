Au moins 13 militaires américains tués et jusqu’à 15 blessés dans l’attentat suicide de Kaboul ⋆ 10z viral

Au moins 13 membres de l’armée américaine ont été tués et jusqu’à 15 autres blessés jeudi par une série d’attentats suicide à Kaboul, en Afghanistan, selon un rapport confirmé.

Les Marines et le Navy Corpsman sont les premiers morts au combat américains en Afghanistan depuis plus d’un an et représentent les deux escadrons de fusiliers marins presque complets. La précédente suspension des hostilités était due à un accord entre l’administration Trump et les talibans qui a été renversé par le président Biden.

Le ministère de la Défense a caché les victimes en ne disant d’abord rien puis en obscurcissant la vérité totale.

Initialement, l’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, ne faisait que confirmer qu’il y avait eu des victimes américaines et civiles, mais a ensuite publié une déclaration confirmant « un certain nombre » de morts et de blessés.

D’autres rapports, non confirmés, avaient évalué le nombre total de victimes américaines à 3 avec 13 civils supplémentaires blessés ou tués. Certains responsables n’ont parlé aux médias que des 3 militaires blessés.

La paire d’explosions a explosé juste à l’extérieur de l’aéroport que l’administration Biden a utilisé comme point d’évacuation et à l’extérieur d’un hôtel voisin utilisé par les Américains pour attendre leur tour d’évacuer.

Il est également rapporté que des centaines de militants « ISIS-K » se trouvent dans la région.

La situation en Afghanistan s’est rapidement détériorée depuis que le président Biden a abandonné le plan Trump et fait sien. Les talibans sont désormais mieux équipés que 84 nations, les citoyens américains sont piégés dans le pays, et maintenant au moins treize Des militaires américains sont décédés.

