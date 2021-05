Au moins 20 morts alors que le viaduc du train s’effondre ⋆ .

Le wagon de train a été divisé en deux lorsque le viaduc du métro s’est effondré à Mexico (Photo: .)

Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées après l’effondrement d’une section d’un viaduc à Mexico.

Des images choquantes montrent un wagon de train suspendu dans les airs alors que les équipes de secours recherchent désespérément des survivants dans l’épave.

Les gens étaient toujours pris au piège dans le train qui s’est séparé en deux plus tôt ce matin, avec 34 des quelque 70 blessés traités à l’hôpital, a déclaré la maire Claudia Sheinbaum.

«Une poutre de support a cédé», a déclaré Sheinbaum, ajoutant que la poutre s’était effondrée juste au moment où le train passait dessus.

Une voiture a également été piégée sous les gravats du viaduc qui se trouvait à environ cinq mètres au-dessus de la route.

Les efforts de sauvetage ont été brièvement interrompus à minuit car le train partiellement suspendu était “ très faible ” et une grue a dû être amenée.

Au moins 20 personnes ont été tuées dans l’incident (Photo: .)



Des dizaines de blessés sont soignés à l’hôpital (Photo: .)



Les blessés sont emportés hors de la scène sur une civière (Photo: .)



Une voiture a été coincée sous le viaduc effondré (Photo: .)

«Nous ne savons pas s’ils sont vivants», a déclaré Sheinbaum à propos des personnes piégées dans le wagon de métro.

On ne sait pas si la plupart des morts se trouvaient dans les wagons de métro, ou s’il s’agissait de piétons ou d’automobilistes pris en contrebas.

Des centaines de policiers et de pompiers ont bouclé les lieux dans l’arrondissement sud de Tlahuac, alors que des amis et des parents de personnes soupçonnées de se trouver dans les trains se sont rassemblés à l’extérieur du périmètre de sécurité.

Oscar Lopez, 26 ans, cherchait son amie, Adriana Salas, 26 ans. Enceinte de six mois, elle prenait le métro, revenant de son travail de dentiste lorsque son téléphone a cessé de répondre lorsque l’accident s’est produit.

Les équipes de secours recherchent désespérément des survivants (Photo: .)



Un homme blessé est transporté en lieu sûr après l’effondrement de la voie surélevée du métro (Image: EPA)

“Nous avons perdu le contact avec elle à 22h50, il n’y avait littéralement plus de contact”, a déclaré Lopez.

L’effondrement s’est produit sur la plus récente des lignes de métro de Mexico, la ligne 12, qui s’étend loin dans le sud de la ville.

Comme beaucoup des douzaines de lignes de métro de la ville, elle traverse des zones plus centrales de la ville de neuf millions d’habitants, mais fonctionne ensuite sur des structures en béton préformées surélevées à la périphérie de la ville.

Des amis et des parents désespérés attendent des nouvelles au cordon de police (Image: EPA)



Les secouristes transportent une personne blessée sur une civière (Photo: .)

Le métro de Mexico, l’un des plus grands et des plus fréquentés au monde, a eu au moins deux accidents graves depuis son inauguration il y a un demi-siècle.

En mars de l’année dernière, une collision entre deux trains à la gare de Tacubaya a fait un passager mort, blessant 41 personnes.

En 2015, un train qui ne s’est pas arrêté à l’heure s’est écrasé dans un autre à la gare d’Océanie, blessant 12 personnes.

