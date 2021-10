Au moins 20 utilisateurs de Binance Colombie signalent une suspension de compte en raison d’une enquête de la police néerlandaise

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Dans les réseaux sociaux, il est dit qu’au moins 20 utilisateurs de Binance en Colombie sont touchés et sont indignés par la suspension des comptes au milieu d’une enquête de la police néerlandaise.

Un groupe d’utilisateurs de la bourse Binance en Colombie a exprimé son inquiétude et son mécontentement face à la suspension de leurs comptes et au gel de leurs fonds à la suite d’une enquête menée par les autorités néerlandaises de ce pays. Ils craignent même de perdre leurs bitcoins.

Le problème avec ses comptes sur Binance a commencé il y a environ un mois, « sans explication ni réponse » de la part de l’échange de crypto-monnaie. Il y a environ 20 personnes touchées jusqu’à présent, mais il pourrait y en avoir plus, ont rapporté des médias tels que Finbold et CriptoNoticias.

De plus, certaines personnes ne peuvent pas accéder à leurs « économies à vie » d’une valeur de plus d’un Bitcoin (BTC), qui se négocie actuellement à plus de 64 000 $. En effet, la moyenne des montants dépasserait les 100 000 USD, selon ce que l’on peut lire dans les médias. Le message reçu par certains utilisateurs lorsqu’ils tentent d’accéder à leurs comptes dit, selon une capture d’écran partagée par le média CriptoNoticias :

Merci d’avoir utilisé Binance. Les autorités néerlandaises chargées de l’application de la loi examinent actuellement son compte. Pour plus d’informations sur l’état de votre compte, veuillez contacter le responsable de ce dossier… «

Groupe de télégrammes

Selon les médias, Binance a déclaré à un utilisateur que l’avis faisant référence aux autorités néerlandaises est prédéterminé et n’appartient pas nécessairement à cette instance.

Les médias rapportent que, notamment, les personnes en question se sont réunies et ont formé un groupe Telegram, et nombre d’entre elles ont également informé les médias qu’elles avaient déjà engagé un avocat pour engager des poursuites conjointes.

Certaines de ces affirmations peuvent être vues sur Twitter :

Un groupe d’utilisateurs de la maison de change #Binance en Colombie dénoncent la suspension de leurs comptes et le blocage de leurs fonds. Binance a indiqué que la suspension du compte est liée à un examen des profils par le service de conformité juridique de la plateforme. pic.twitter.com/SBm62pSYz – Petro Divisa❁ (@PetroDivisa) 19 octobre 2021

Salutations @justmariangel, quelle connaissance avez-vous de ce qui se passe en #colombie et du blocage des retraits et des trades en #binance ? Ce type de cas est déjà très récurrent. pic.twitter.com/g5JwDQ2A4M – Ninja Hot ⚡️ (@NinjaHot_) 7 octobre 2021

Cependant, Ce problème n’apparaît même pas sur le compte Twitter de Binance Colombie.

Sources : Twitter, Finbold, Crypto News

