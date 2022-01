Au moins 3 des mineurs prostitués à Madrid vivaient dans des centres protégés

06/01/2022 à 14:25 CET

Au moins trois des dix filles libérés par la Police nationale lors du démantèlement d’un gang qui les exploitait sexuellement dans les magasins et pharmacies de la capitale vécu dans des centres de protection de l’enfance les Communauté de Madrid, des sources du ministère de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique sociale ont confirmé à Europa Press.

Cependant, pourrait être plus, puisque le département dirigé par Concepción Dancausa compile avec détail et précision toutes les informations pour vraiment savoir ce qui s’est passé et ainsi donner des explications à l’opposition et au médiateur, qui a ouvert une enquête à cet égard, comme promis par le conseiller le jour avant-hier sur Twitter.

Les dix libérés, tous espagnols sauf un dominicain et un roumain, ont entre 14 et 16 ans.. La police relie quatre d’entre eux à des centres pour mineurs de la Communauté de Madrid, un autre à un centre à Guadalajara, un autre vivait avec sa famille et un autre avait déjà l’âge légal, entre autres situations, des sources policières ont informé Europa Press qu’elles ne savoir sous quelle tutelle ces filles étaient.

Le ministère a dit dans un premier temps qu’il s’agit d’un cas de prostitution d’autrui dans les centres et qu’aucune des victimes de cette bande de souteneurs n’est protégée par la Communauté, mais on sait maintenant qu’au moins trois l’étaient.

La Direction générale de l’enfance, de la famille et de la promotion de la naissance coopère avec la police pour tout ce dont elle a besoin. En fait, les mêmes sources soulignent que l’un des mineurs a été soigné dans un centre régional de protection, envoyé par la police lorsqu’elle a été retrouvée en situation de vulnérabilité.

Le témoignage de cet adolescent, qui a d’abord été envoyé au centre d’accueil Hortaleza, puis à la résidence d’adaptation psychosociale Picón de Jarama, située à Paracuellos et spécialisée dans les toxicomanies, a été très important pour démanteler l’intrigue.

Être là a avoué aux tuteurs qu’elle avait été exploitée par un gang, comme d’autres filles ayant des besoins financiers qui capturaient où elles pouvaient. Cependant, la Police explique que ces témoignages n’étaient pas essentiels pour démanteler le groupe criminel, puisque les enquêtes avaient commencé bien plus tôt, en avril.

L’enquête et les détenus

L’enquête a commencé lorsque les agents du Groupe XXII de l’Unité d’attention à la famille et aux femmes (UFAM) de Madrid ont appris en avril que une mineure a fréquemment fui son lieu de résidence et que pendant ses absences, il a eu des relations sexuelles avec des personnes majeures en échange d’argent ou de stupéfiants dans la zone industrielle de Marconi ou dans les pharmacies d’Usera ou de Vallecas.

Les chercheurs ont découvert que d’autres mineurs, avec qui il partageait un lieu de résidence, étaient dans la même situation. Ils les ont contactés via les réseaux sociaux, gagnant leur confiance et les ont ensuite utilisés pour offrir des services sexuels à des clients qui recevaient des substances narcotiques.

Dans certains cas, ils ont été contraints de distribuer eux-mêmes la drogue sur des scooters et, après la livraison, ont été agressés sexuellement par les utilisateurs eux-mêmes. En d’autres occasions, les détenus les ont emmenés dans une zone industrielle bien connue de la capitale où ils ont proposé aux acheteurs de drogue d’avoir des relations sexuelles avec eux.

L’opération a abouti à la libération des dix victimes et avec un total de 37 individus arrêtés, la majorité dominicaine. Mais il y a aussi quatre Marocains et quelques Roumains, Nigérians, Espagnols et Cubains, âgés entre 18 et 57 ans. En outre, il y a au moins quatre femmes détenues.

Ils seraient accusés d’avoir perpétré des délits d’agression sexuelle, de prostitution de mineurs, de possession de pédopornographie, de détention illégale et de délit contre la santé publique. Une fois remis à l’autorité judiciaire, huit d’entre eux ont été condamnés à être incarcérés.

L’un des prévenus était déjà en prison accusé de homicide commis le 12 août rue Monte Igueldo. Il s’agit d’un citoyen marocain de 51 ans qui, après une bagarre, a donné un coup de poing à un équatorien de 65 ans, le faisant tomber au sol et le heurtant mortellement. Un mois plus tard, l’auteur a été arrêté. Il avait dix dossiers pour crimes contre les personnes et les biens.

Une autre des personnes arrêtées est « youtuber » et chanteur de rap Saymol Fyly, un citoyen dominicain de 21 ans, qui compte 154 000 abonnés sur ce réseau social, où il a publié du contenu jusqu’au 28 décembre. Saymol aurait été utilisé par le gang pour attirer des filles, selon des enquêtes judiciaires.

Pourtant, sur son compte Instagram, avec plus de 30 000 followers, le chanteur a écrit : « Celui qui ne doit rien n’a peur de rien. Si j’étais coupable de quelque chose, je ne serais pas ici si calme, car cette arrestation a eu lieu il y a un mois« . Il s’en est aussi pris aux informations publiées à son sujet comme ceci : » Vous êtes des rats de laboratoire qui vous disent quoi que ce soit et sans le savoir vous n’utilisez le clavier que pour taper la première bêtise qui vous vient à la tête sans connaître les dégâts qu’elle cause. peut causer Cela avant de m’accuser d’abord, assurez-vous. «

Un autre des détenus avait 300 grammes de cocaïne trouvés dans sa maison et un autre a déjà 40 arrestations. Quatre autres criminels ont des antécédents d’agression sexuelle. Plusieurs des personnes arrêtées sont liées à des gangs de jeunes. Huit des personnes interpellées sont déjà en prison provisoire, dont Melvin MC, comme auteur d’un délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 16 ans avec pénétration, un autre d’incitation à la prostitution d’une mineure et un délit de détention illégale.