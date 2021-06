Au moins 3 personnes tuées, 6 autres blessées lors de la fête de remise des diplômes en Floride ⋆ .

Un officier du Département des services correctionnels de Floride a été abattu dimanche à l’extérieur d’une fête de remise des diplômes, où au moins deux autres personnes ont été tuées et six autres blessées.

L’incident s’est produit juste avant 2h30 du matin dans un salon de narguilé et un restaurant d’un centre commercial à Kendall le 6 juin, rapporte PEOPLE. Des témoins ont déclaré à la police qu’une Chevrolet Malibu de couleur sombre et une Toyota Camry blanche se sont arrêtées devant le restaurant où la fête a eu lieu, et les occupants ont ouvert le feu avant de s’enfuir. Plusieurs personnes à l’extérieur ont été touchées par balles et l’une des victimes était âgée de 20 ans. Tyleisha Taylor, un agent du Département des services correctionnels de Floride.

Elle a été transportée d’urgence dans un hôpital local où elle est décédée, selon le rapport. Taylor était à l’établissement correctionnel de Dade depuis janvier 2020.

“Nous sommes dévastés d’apprendre qu’un membre de notre famille FDC, l’officier Taylor, a été tué dans une fusillade mortelle”, a déclaré le secrétaire du Florida Department of Corrections. Marquer le pouce mentionné. “Nos prières accompagnent sa famille alors qu’elle traverse cette perte inimaginable.”

Après que des coups de feu ont retenti, deux hommes essayant de fuir les lieux dans un véhicule se sont écrasés contre un mur du campus Kendall du Miami Dade College à proximité et sont décédés. Une arme à feu aurait été retrouvée à l’intérieur de cette voiture, selon la police. On ne sait pas si les victimes étaient des invités à la fête.

«Il y avait une sorte de fête de remise des diplômes qui se terminait sur le parking du centre commercial derrière moi. Alors que les clients partaient, un ou peut-être deux véhicules se sont arrêtés et ont commencé à tirer », a déclaré le directeur du MDPD. Freddy Ramirez. Parlant des deux victimes masculines, Ramirez a déclaré: “Nous essayons toujours de voir quelle est leur relation dans cette fusillade, mais nous savons qu’à l’intérieur de cette voiture avec les victimes, il y a une arme à feu.”

Cinq autres personnes ont été abattues et auto-transportées vers les hôpitaux de la région.

“Cela montre simplement l’ampleur de ce problème de violence armée”, a déclaré Ramirez. “Cela n’affecte pas seulement la communauté, cela affecte également la communauté des forces de l’ordre.”

La fusillade survient une semaine après une fusillade de masse dans le nord-ouest de Miami-Dade qui a fait trois morts et 20 blessés.

« Nous devons tous nous regrouper. Cette violence doit cesser », a déclaré Ramirez. « Et c’est extrêmement frustrant. Chaque week-end, c’est la même chose.

Notre communauté a de nouveau été douloureusement frappée par la violence armée du jour au lendemain. Personne n’est à l’abri, cette fusillade a coûté la vie à un agent correctionnel. Nous avons tous la responsabilité de signaler ces tueurs. Mes plus sincères condoléances aux personnes touchées par cet acte intentionnel de violence. – Alfredo « Freddy » Ramirez III (@MDPD_Director) 6 juin 2021

Maire de Miami-Dade Daniella Levine Cava a publié une déclaration dans laquelle elle a déclaré que “les délinquants violents seront soumis à tout le poids de la loi”.

“Protéger la sécurité et le bien-être de toutes les familles de Miami-Dade et traduire rapidement les responsables en justice est notre priorité la plus urgente”, a-t-elle déclaré. « Nous ne permettrons pas à un petit groupe d’acteurs violents de terroriser notre communauté. »

La police demande à toute personne détenant des informations menant aux suspects de la fusillade d’appeler Miami-Dade Crime Stoppers au 305-471-TIPS.

“Je ne peux pas imaginer l’horreur pour ces familles lorsqu’une célébration de leurs jeunes diplômés est entachée par une violence aussi indicible”, a déclaré le commissaire du comté. Raquel Regalado, qui représente le district où la fusillade a eu lieu, a déclaré dans un communiqué “Cet incident est la preuve que la violence armée ne connaît pas de frontières dans notre communauté de Miami-Dade.”

