Au moins 36 tués après le déraillement d’un train dans un tunnel ⋆ .

C’est la pire catastrophe ferroviaire de l’île depuis au moins quatre décennies (Photo: . / AP)

Au moins 36 personnes ont été tuées et 72 blessées après le déraillement d’un train dans un tunnel à Taïwan vendredi.

Le train, un express voyageant de Taipei à Taitung transportant de nombreux touristes au début d’un long week-end, a déraillé après avoir apparemment heurté un camion au nord de Hualien dans l’est de Taiwan.

C’est la pire catastrophe ferroviaire de l’île depuis au moins quatre décennies.

Les images de la scène de l’accident montrent des voitures à l’intérieur du tunnel déchirées par l’impact, tandis que d’autres se sont froissées, empêchant les sauveteurs d’atteindre les passagers.

Passagers évacués du train (Photo: .)



Une photo publiée par l’Agence nationale des incendies de Taiwan montrant des secouristes près du site (Photo: AP)



Les pompiers ont déclaré que les voitures cinq à huit dans le tunnel s’étaient « déformées » et étaient difficiles d’accès (Photo: .)

Le train était plein, transportant environ 350 personnes, ont indiqué les pompiers.

Entre 80 et 100 passagers ont été évacués des quatre premiers wagons du train, tandis que les wagons cinq à huit se sont « déformés » et sont difficiles d’accès, a-t-il ajouté.

Dans les images diffusées par les pompiers, on peut entendre une dame crier depuis l’intérieur du tunnel: «Tout le monde est-il en voiture quatre?

L’agence centrale de presse officielle a rapporté qu’un camion qui n’était « pas stationné correctement » était soupçonné d’avoir glissé sur la trajectoire du train.

Les passagers sont aidés à sortir du train (Image: AP)



Vendredi, le train a déraillé dans le comté de Hualien, dans l’est de Taiwan (Photo: AP)

Le service d’incendie a montré une photo de ce qui semblait être l’épave du camion à côté du train déraillé.

Un homme a déclaré dans une vidéo diffusée à la télévision taïwanaise, montrant des images de l’épave: «Notre train s’est écrasé dans un camion. Le camion est tombé.

La partie avant du train était située à l’extérieur du tunnel, et ceux qui se trouvaient dans des wagons encore à l’intérieur du tunnel étaient conduits à la sécurité, a déclaré l’administration des chemins de fer taïwanais.

Les images montraient des passagers rassemblant des valises et des sacs dans un wagon incliné et déraillé et d’autres marchant le long des voies jonchées d’épaves.

Un passager vu avec un pansement de tête improvisé (Photo: AP)

L’accident s’est produit au début d’un long week-end pour la traditionnelle journée de balayage des tombes.

La côte est montagneuse de Taiwan est une destination touristique populaire, et la ligne de chemin de fer de Taipei sur la côte est est réputée pour ses tunnels et son itinéraire qui longe la côte juste au nord de Hualien où l’accident s’est produit.

En 2018, 18 personnes sont mortes et 175 ont été blessées lors du déraillement d’un train dans le nord-est de Taiwan.

Et en 1981, 30 ont été tués dans une collision dans le nord du pays.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();