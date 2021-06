Au moins 38 morts dans l’accident d’un train express au Pakistan .

Le premier train a déraillé avant qu’un deuxième n’ait pu s’arrêter à temps et s’y est écrasé (Photo: AP)

Au moins 35 personnes sont mortes et d’autres sont blessées après le crash de deux trains express bondés dans le sud du Pakistan.

Jusqu’à 20 personnes sont toujours piégées dans l’épave du train Millat Express dans le district de Ghotki de la province du Sindh, après qu’il a déraillé peu avant l’aube.

Le train Sir Syed Express s’est écrasé dans les wagons peu de temps après, a déclaré Usman Abdullah, commissaire adjoint à Ghotki.

Environ 1 100 passagers étaient à bord lorsque les deux trains sont entrés en collision et au moins 50 ont été transportés d’urgence à l’hôpital, certains dans un état critique.

Les autorités tentent d’organiser de toute urgence des machines lourdes pour sauver ceux qui sont toujours pris au piège, a déclaré la police, tandis que les sauveteurs et les villageois s’efforçaient de retirer les blessés et d’autres corps de l’épave.

On ne sait pas encore ce qui a causé le déraillement du Millat et la collision qui a suivi.

M. Abdullah a déclaré: “Pour le moment, le défi pour nous est de secourir rapidement les passagers qui sont toujours piégés dans l’épave.”

Le témoin oculaire Malik Aslam a déclaré avoir vu une centaine de personnes blessées et dénombré au moins 30 corps de passagers lors des travaux de sauvetage et de récupération.

Jusqu’à 20 personnes sont toujours piégées dans l’épave (Photo: AP)



Des soldats et des volontaires travaillent sur le site d’une collision ferroviaire dans le district de Ghotki (Photo: AP)

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Au moins 50 personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital (Photo: AP)



Le Millat Express s’est écrasé juste avant l’aube (Photo: AP)

Le ministre des chemins de fer Azam Swati a déclaré à l’Associated Press que jusqu’à présent, 35 personnes étaient décédées.

M. Swati a déclaré que les ingénieurs et les experts tentaient de déterminer la cause de la collision.

Il a déclaré que tous les aspects seront examinés, y compris la possibilité de sabotage.

“Nous ne sommes pas sûrs de la cause de l’accident de train à ce stade”, a-t-il déclaré.

Certains passagers du Millat Express seraient en route pour une fête de mariage – mais on ne sait pas encore s’ils faisaient partie des morts ou des blessés.

Au moins 35 personnes sont décédées jusqu’à présent, ont déclaré les autorités (Photo: AP)



On ne sait pas encore comment le premier train a déraillé (Photo: AP)



Les sauveteurs et les villageois travaillent sur les lieux pour retirer les corps et les blessés de l’épave (Photo: AP)

Le conducteur du Sir Syed Express, Aijaz Ahmed, a déclaré à la chaîne pakistanaise Geo News TV qu’il avait tenté de rompre dès qu’il avait vu le train dérailler dans une tentative désespérée d’éviter l’accident.

Mais il a échoué et son train a percuté les voitures. Il n’a pas expliqué comment il avait réussi à s’en sortir vivant.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan s’est adressé à Twitter pour exprimer sa profonde tristesse face à la tragédie.

Il a ajouté qu’il avait demandé au ministre des Chemins de fer de superviser les travaux de sauvetage et ordonné une enquête sur l’accident.

Les accidents de train sont fréquents au Pakistan, où les gouvernements successifs ont accordé peu d’attention à l’amélioration du système de signalisation mal entretenu et des voies vieillissantes.

En 1990, un passager bondé a percuté un train de marchandises à l’arrêt dans le sud du Pakistan, tuant 210 personnes lors de la pire catastrophe ferroviaire de l’histoire du pays.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();